Sin control sobre Venezuela, sino sobre el desastre y la tragedia, está el régimen; según el Presidente (e) del país, Juan Guaidó, quien advierte que actualmente la nación se encuentra en un colapso absoluto.

A través de una entrevista transmitida por las redes sociales este sábado 11 de abril en horas de la mañana, el también reelecto presidente de la Asamblea Nacional (AN), señaló, que esa falsa sensación de control en medio de la pandemia es muy peligrosa.

La dictadura no tiene el control de Venezuela, estamos en un colapso absoluto. Maduro no protege a nadie y eso lo vengo diciendo desde el 5 de enero de 2019, detalló.

De igual manera Guaidó sostiene que una de las muestras del colapso es que actualmente no hay gasolina en el país. “Y no es precisamente por la presencia del Coronavirus en la nación, sino porque destruyeron la Industria petrolera y como consecuencia no se está produciendo combustible”.

Guaidó recordó, que ante la crisis que se agudiza por el COVID-19, y para ponerle fin a la par de atender de manera inmediata la pandemia, hace dos semanas presentó a los venezolanos y al mundo la propuesta de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, la cual ha recibido el respaldo de más de 40 países, y que además se trata de una propuesta para dar soluciones; no de una propuesta política.

“Nuestro planteamiento es instalar el Gobierno de Emergencia Nacional, delegando funciones en el Consejo de Estado, para inmediatamente tener acceso a financiamiento internacional; a subsidios para las familias para contener la emergencia, recuperar confianza en el país, ejecutar el Plan José María Vargas, entre otros”.

“Nosotros sí presentamos soluciones; el que no tiene alternativas hoy es Maduro”.

Teleconsulta

El Presidente encargado pidió a los venezolanos continuar aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19; ya que la información que proporciona el régimen sobre las cifras son mentiras.

Ante esta situación, sumada al colapso del sistema de salud en el país, Guaidó subrayó que desde el Gobierno encargado se creó y presentó a los venezolanos un servicio de Teleconsulta que se basa en una orientación médica vía digital para realizar despistajes de casos sospechosos de coronavirus.

El mandatario interino comentó que en dos días aproximadamente, 20 mil venezolanos ingresaron a la web para hacer uso del servicio gratuito de Teleconsulta; lo que da una pequeña muestra, de un gran universo, de una población que no está siendo atendida por el régimen.

“Para disfrutar del servicio pueden hacerlo ingresando a la dirección bit.ly/3c5pFRh o a través del número 04122535878 desde WhatsApp, y sigue las indicaciones. Agradezco infinitamente a los médicos venezolanos voluntarios que se han sumado a esta labor; así como al personal de salud que está en los hospitales arriesgando sus vidas, para atender a nuestros hermanos”.

El servicio de Teleconsulta fue lanzado el pasado jueves 9 de abril como parte de los planes de atención del Gobierno encargado de Venezuela para atender la pandemia; y el mismo se suma a las acciones de la donación de nueve millones de dólares a las multilaterales que trabajan en el país; kits de prevención para personal de salud de cinco hospitales en Caracas, publicó el CCN.