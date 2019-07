El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó se unió a los millones de venezolanos que lamentan la partida de este gran exponente del arte cinético, el maestro de maestro Carlos Cruz Diez.

En sus redes sociales, Guaidó compartió que recuerdos entre los que destaca que hubo una obra del maestro Carlos Cruz-Diez que siempre formará parte de su memoria emotiva de varguense, “del niño que fui cuando visitaba a mis bisabuelos en Catia La Mar o había que ir a Caracas”.

“Cada vez que volvíamos a La Guaira, casi siempre desde la ventana de la camionetica o el carro, ver los “Cilindros de inducción cromática” en los cuales el maestro convirtió los silos del puerto, era una buena noticia porque significaba que ya estábamos llegando a casa”, dice.

Se trataba de una obra grande, enorme, que asombraba cuando tenía de fondo el mar o el cielo, según desde donde uno la viera. Su imponencia no dejaba de asombrarme.

Y hoy, aunque esa obra ya no está, porque hace años la indolencia decidió que el paisaje de La Guaira podía prescindir de aquella maravilla, no puedo dejar de pensar en la inmensidad de los silos, cuando nos llega la noticia de que el maestro Carlos Cruz-Diez ha fallecido. Y en una fecha que no olvidaré, pues también se trata de mi cumpleaños”, compartió Guaidó.

“Sé que hoy muchos querrán recordar su obra con la “Cromointerferencia de color aditivo”, la referencial obra del suelo de Maiquetía. Sé que él nunca habría querido verla convertida en un resumen de la diáspora. Y también sé que el mejor homenaje que podemos hacerle los venezolanos será transformarla en un referente del retorno de quienes se fueron”, refirió.

Sin embargo, hoy prefiero recordar al maestro Cruz-Diez con esa sensación de grandeza que daba ver convertidos los silos de un puerto en una obra de arte inmensa y poderosa. Se me parece más a él y a su ejemplo: “el de un hombre que transformó los colores y que hoy merece que, en su nombre, transformemos el futuro del país que tanto amó”.

Gracias, maestro.

Carlos Eduardo Cruz-Diez (Caracas, Venezuela, 17 de agosto de 1923-París, Francia, 27 de julio de 2019)​ fue un artista venezolano y uno de los máximos representantes del arte cinético a nivel mundial.