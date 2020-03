El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, propuso instalar un gobierno de emergencia nacional en el que estén representados todos los sectores políticos del país para lograr salvar a Venezuela de una crisis por el coronavirus, impulsada por la emergencia humanitaria compleja que desde hace años confronta el país.

Según el mandatario interino, ese gobierno delegará en un Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales referidas a la atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación nacional. Lo inmediato es abrir un canal humanitario que permita la entrada de la ayuda internacional, acompañado por una solicitud de un préstamo inicial de mil 200 millones de dólares que además de dotar a sectores prioritarios, como el de la salud, permita apoyar con recursos directos en dinero a cada familia que depende del día a día y a los más vulnerables.

Guaidó aseguró que las gestiones adelantadas hasta ahora indican que es posible obtener los recursos y la ayuda humanitaria, siempre y cuando se conforme ese gobierno de emergencia. La Asamblea Nacional aprobará una nueva Ley de Garantías, estabilización democrática y estabilización democrática, en la que por supuesto la violación de Derechos Humanos no esté contemplada.

Pero, el mandatario insistió en que para lograrlo todos tenemos que poner de nuestra parte. “Nosotros ponemos nuestra legitimidad, el respaldo popular, la articulación internacional para tener acceso a ayuda internacional. Garantizamos que cumpliremos con todas las obligaciones contraídas con otras naciones independientemente de su visión política”.

En este gobierno de emergencia nacional las Fuerzas Armadas deben poner su poder al servicio del pueblo, la soberanía, la constitución y la estabilidad del país. Los factores políticos deben poner sus recursos políticos para la gobernabilidad. “La comunidad internacional respaldar las intermediaciones, ser garante de condiciones necesarias y brindar apoyo mediante asilo político y humanitario a quienes lo requieran”.

Lo más fácil será que el dictador acepte los términos que nuestros aliados internacionales puedan plantearle, detalló Guaidó. Pero planteó que de no ser posible, no podemos resignarnos a que todo un país sufra miles de muertes por el egoísmo de un hombre que quiere secuestrar el poder para mantenerse en él”.

El momento es ahora

Extiendo un llamado muy claro a quienes pueden hacer que esto sea realidad, como las fuerzas militares y políticas. “De no hacerlo estarían condenando a todo un país a una catástrofe humanitaria y en la cual estaremos obligados a ejercer nuestra responsabilidad de protección”

El mandatario aseguró que existen antecedentes históricos en el país, como en el año 58. Pero además, argumentó que se han desarrollado capacidades, estrategias, podemos salvar millones, ver renacer a la República. “El momento es ahora, solo de esa manera podemos proteger la vida de millones de venezolanos. Sigamos luchando por nuestra identidad e independencia. seguimos adelante”.

Informe desgarrador: Venezuela podría encabezar cifra de contagios en la región

Los argumentos para su propuesta de un gobierno de emergencia nacional están sustentados en la emergencia humanitaria que vive Venezuela desde hace muchos años. En sus manos tiene un informe elaborado por expertos venezolanos sobre el impacto que la pandemia causará en Venezuela. El resultado no es nada halagador, por el contrario son muy preocupantes. Todo indica que nuestra situación se va a agravar por la destrucción del país, de los hospitales, por la emergencia humanitaria.

De acuerdo con el informe, en las próximas semanas Venezuela podría llegar a ser el país de la región con más infectados. “La dictadura no lo va a reconocer, buscarán bajar las cifras y las tasas de contagio, pero la realidad es que tenemos enfermos graves y será mucho peor por la situación de escasez de agua, electricidad y gasolina. Es duro pero estoy obligado a hablar con la verdad”.

Plan José María Vargas

Todos rogamos que ese escenario no llegue, que el tratamiento se consiga antes y que la vacuna llegue a tiempo, esbozó el presidente. Pero hay que prepararse, por lo que el gobierno interino elaboró un plan, denominado José María Vargas, destinado a contener el impacto del COVID-19 en el país. “Nuestras propuestas de solución van directamente hacia la dotación de insumos a hospitales, médicos y enfermeras. Propiciar el ingreso de ayudas alimentarias y aportar dinero a las familias que perdieron sus ingresos por la cuarentena impuesta por el coronavirus. También está previsto construir pozos de agua para los centros asistenciales”.

Impulsar el plan José María Vargas no será posible sin el aporte inicial de mil 200 millones de dólares, que se solicitarán a los organismos internacionales. “Tenemos que aceptar que esto solo será posible sin Maduro, quien no es reconocido ni aceptado por la comunidad internacional”.

Guaidó reiteró que no se trata de un tema político, sino humanitario. Para evitar muertes necesitamos millones de dólares, pero ese dinero no se lo entregarán a alguien que es acusado por narcotráfico y terrorismo. “Bajo su usurpación no existirá solución para el país y nuestras familias!”

Lo que propone entonces es que el gobierno de Emergencia Nacional se instale de una vez. Estamos conscientes de que no puede estar integrado por alguien acusado de narcotráfico y terrorismo, pero tampoco solo por el sector que representamos. “A quienes me apoyan les digo que debemos ser realistas, responsables. Este gobierno debe ser amplio e incluir a todos los sectores políticos y sociales necesarios para enfrentar esta grave emergencia”