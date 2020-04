La Guardia Costera de Estados Unidos en el suroeste del océano Pacífico informó este martes 28 de abril, sobre el abordo de un pesquero venezolano dentro del perímetro de aguas internacionales patrulladas por la armada de la nación norteamericana, para evitar el tráfico de estupefacientes en el continente americano.

“USCGC James dirigió un abordaje conjunto con @ USSTornadoPC14 en un barco pesquero venezolano que apoya a @SOUTHCOM y los objetivos de seguridad nacional presidencial para detener el flujo de narcóticos a los Estados Unidos desde América del Sur y Central”, publicó la institución estadounidense en su cuenta de Twitter.

Esto como parte de la operación de apoyo a las gestiones del Comando Sur, la cual adelanta acciones en el mar Caribe y el Pacífico, con el objeto de para detener el flujo del narcotráfico en América del Sur y Central hacia el territorio estadounidense.

Los buques costeros que participaron en el operativo contra el pesquero venezolano fueron el Cutter James y el USS Tornado PC14.

USCGC James led a joint boarding with @USSTornadoPC14 on a Venezuelan fishing vessel supporting @SOUTHCOM and Presidential National Security Objectives to stem the flow of narcotics to the U.S. from South and Central America. #counterdrugops @NAVSOUS4THFLT @USCGLANTAREA @USCG pic.twitter.com/0vMG3bTLM7

— USCGPacificSouthwest (@USCGPacificSW) April 28, 2020