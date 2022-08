Martin Kopf necesita gas natural para hacer funcionar la empresa de su familia, Zinkpower GmbH, que protege componentes de acero en el oeste de Alemania.

Las instalaciones de Zinkpower en las afueras de Bonn utilizan gas para mantener 600 toneladas de zinc por valor de 2,5 millones de euros (2,5 millones de dólares) en estado fundido todos los días. De lo contrario, el metal se endurecerá, destrozando el tanque donde se sumergen las piezas de acero antes de que terminen en suspensiones de automóviles, edificios, paneles solares y turbinas eólicas.

Seis meses después de que Rusia invadiera Ucrania, las consecuencias plantean una amenaza devastadora para la economía mundial, incluidas empresas como Zinkpower, que emplea a 2 mil 800 personas. El gas no solo es mucho más costoso, sino que podría no estar disponible en absoluto si Rusia corta por completo el suministro a Europa para vengar las sanciones occidentales, o si las empresas de servicios públicos no pueden almacenar lo suficiente para el invierno.

Guerra de Rusia a los seis meses

Es posible que Alemania tenga que imponer un racionamiento de gas que podría paralizar las industrias, desde la fabricación de acero hasta los productos farmacéuticos y las lavanderías comerciales. “Si dicen, les cortamos el paso, todos mis equipos serán destruidos”, dijo Kopf, quien también preside la asociación de empresas de galvanizado de zinc de Alemania.

Los gobiernos, las empresas y las familias de todo el mundo están sintiendo los efectos económicos de la guerra apenas dos años después de que la pandemia del coronavirus devastara el comercio mundial. La inflación se está disparando y los costos de la energía se han disparado, lo que ha aumentado la posibilidad de un invierno frío y oscuro. Europa se encuentra al borde de la recesión.

Los altos precios de los alimentos y la escasez, agravados por el corte de los envíos de fertilizantes y granos desde Ucrania y Rusia que se están reanudando lentamente, podrían producir hambre y malestar generalizados en el mundo en desarrollo.

Afectados muchos negocios

En las afueras de Kampala, la capital de Uganda, Rachel Gamisha dijo que la guerra de Rusia en la lejana Ucrania ha afectado su negocio de comestibles. Lo ha sentido en el aumento de los precios de artículos de primera necesidad como la gasolina , que se vende a 6,90 dólares el galón. Algo que cuesta 2000 chelines (alrededor de 16,70 dólares) esta semana puede costar 3000 chelines ($25) la próxima semana.

“Tienes que limitarte”, dijo. “Tienes que comprar algunas cosas que se muevan rápido”.

Gamisha también ha notado algo más: un fenómeno llamado «inflación por contracción» : es posible que un precio no cambie, pero una dona que solía pesar 45 gramos ahora puede tener solo 35 gramos. El pan que pesaba 1 kilogramo ahora es de 850 gramos.

La guerra de Rusia llevó al Fondo Monetario Internacional a rebajar el mes pasado su perspectiva para la economía global por cuarta vez en menos de un año. La agencia crediticia espera un crecimiento del 3,2% este año, por debajo del 4,9% que pronosticó en julio de 2021 y muy por debajo del vigoroso 6,1% del año pasado.

“El mundo pronto podría estar al borde de una recesión global, solo dos años después de la última”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que el aumento de los precios de los alimentos y la energía arrojó a 71 millones de personas en todo el mundo a la pobreza en los primeros tres meses de la guerra. Los países de los Balcanes y el África subsahariana fueron los más afectados. Hasta 181 millones de personas en 41 países podrían sufrir una crisis de hambre este año, ha proyectado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

En Bangkok, el aumento de los costos de la carne de cerdo, las verduras y el aceite han obligado a Warunee Deejai, un vendedor ambulante de alimentos, a aumentar los precios, reducir el personal y trabajar más horas.

“No sé por cuánto tiempo podré mantener el precio de mi almuerzo asequible”, dijo. “Salir de los bloqueos de COVID y tener que enfrentar esto es difícil. Lo peor es que no veo el final de esto”.

Incluso antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara la invasión de Ucrania, la economía mundial estaba bajo presión. La inflación se disparó a medida que una recuperación más fuerte de lo esperado de la recesión pandémica abrumó a las fábricas, los puertos y los patios de carga, lo que provocó demoras, escasez y precios más altos. En respuesta, los bancos centrales comenzaron a subir las tasas de interés para tratar de enfriar el crecimiento económico y controlar los precios en alza.

“Todos tenemos todas estas cosas diferentes sucediendo”, dijo Robin Brooks, economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas. “La volatilidad de la inflación subió. La volatilidad del crecimiento aumentó. Y por lo tanto, se ha vuelto infinitamente más difícil para los bancos centrales dirigir el barco”.

