Escribo este artículo el viernes 4 de diciembre y saldrá publicado el lunes 7. ¿Qué pasó ayer? Sin ser pitonisa, ni tener una bola de cristal para ver el futuro, puedo decir con toda certeza que lo que viene es más hambre, más desempleo, y, por supuesto, más represión.

Maduro sabe que no tiene salida. Por eso declara que “con la constitución en la mano” (¿cuál constitución?, me pregunto) no va a entregar el poder. Que vienen tiempos mejores… Esa afirmación sería válida en alguien que nunca ha detentado el poder… Pero en alguien que lleva, de una forma u otra, 22 años atornillado en la cúpula gobernante, no es más que una burla grotesca.

Cuando Chávez inventó aquella infame consigna de “con hambre y desempleo, con Chávez me resteo”, que la gente repetía como loros, sin saber que se haría realidad con el paso de los años… ¿Siguen resteados con Maduro? Lo dudo. A pesar de los riesgos del coronavirus las protestas no han cesado. El 2 de diciembre, el portal Venezuela informativa reportó lo siguiente:

“En horas del mediodía llegaron los candidatos del PSUV a la comunidad de Santa Fe en el estado Sucre, ingresaron al sector y fueron secuestrados por más de 8 horas.

La policía no pudo hacer nada. La comunidad les «leyó la cartilla» y les informó que tenían 10 días sin luz y que hasta que no instalaran los transformadores que estaban quemados no saldrían de allí.

Contundente la firmeza de la masa de habitantes que se aglomeraron en la zona. Los voceros les dijeron que empezaran a llamar por teléfono porque no los iban a dejar irse del lugar: «De aquí no se van hasta que nos traigan y coloquen los transformadores».

Luego de más de 8 horas de espera e incontables llamadas a medio mundo, los transformadores arribaron al lugar junto a una comisión y cuadrilla de CORPOELEC. Así los candidatos pudieron salir del secuestro”.

¿Hay que secuestrar a unos candidatos para poder tener electricidad?… Y éste no es un episodio aislado. Venezuela está en el inframundo: sin luz, sin gas, sin comida, sin empleos, cero seguridad, la impunidad campea, el poder arrasa con todo, la represión cada día es peor… Y la gente está harta. Tan harta, que la votación de ayer fue OBLIGADA, so pena de “no darles más comida”. Vergonzoso. Trágico. Degradante.

Pues sí, compatriotas. Sin saber qué pasó ayer 6, lo que viene, con Maduro y sus secuaces, es más hambre, más desempleo, más inseguridad, más destrozo, menos comida, dinero que no alcanza, un retroceso al siglo XIX cuando éramos un país paupérrimo, destruido por dos guerras civiles en menos de 55 años. En el siglo XX logramos ser el país más rico y con mejores perspectivas de América Latina. ¿Hay derecho a que hayamos llegado a esto, después de haber tenido las mayores entradas por concepto de los altos precios del petróleo?

Hoy estamos entregados a los cubanos. Le debemos hasta el alma a los chinos. Dependemos de muchas maneras de los rusos, iraníes y ahora, turcos.

¿Vamos a seguir permitiendo que se burlen de nosotros de esa manera?… Desde hoy y hasta el 12 vamos a poder expresar la profunda arrechera (y me perdonan el francés) que sentimos. Nadie va a saber que participaste en la Consulta Popular, de manera que participa. No te van a quitar lo que queda de la mísera caja CLAP, ni tu pensión. Total, no alcanzan para nada.

¡Ya basta de restearte con alguien que lo que único que te ofrece es que estés cada vez peor! ¡No les importa todo lo que estás sufriendo! No nos lo merecemos. No lo consintamos.

@cjaimesb