El base venezolano Heissler Guillent, comienza esta noche una nueva temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), con el equipo de los Astros de Jalisco.

El quinteto tapatío, el cual es dirigido por el español Sergio Valdeolmillos, inicia una serie de dos duelos este fin de semana ante Aguacateros de Michoacán en el estadio Auditorio en la ciudad de Morelia.

Cabe destacar que, esta será la segunda campaña de Guillent con dicho club en el baloncesto mexicano, pues en la primera, promedió 11.5 puntos, 3.1 rebotes y 6.8 asistencias en 14 duelos disputados, adjudicándose el liderato de balones repartidos.

«Me siento muy contento con el regreso a México. Creo que el año pasado estuvimos en deuda, ya que quedamos a un juego de poder avanzar a Playoffs y sin duda que este año, ese es nuestro primer objetivo. Me enfoco netamente en eso, si luego llegan reconocimientos individuales, bienvenido sea pero mi enfoque es en el equipo», expresó el piloto venezolano en una entrevista realizada por Líder en Deportes.

Vale subrayar que, la prensa de dicho país da al quinteto de Jalisco como favorito al título. Esto, debido a que realizaron varios ajustes para esta campaña.

Asimismo, el técnico ibérico espera buenos resultados con la presente plantilla. «Estoy contento con el trabajo. Tengo cierta incertidumbre porque no jugamos amistosos y realmente no sé cuál sea el ritmo del equipo a lo largo de los 40 minutos. Me genera dudas el cómo será la competición, el ‘back to back’, pero iremos despejando las incógnitas conforme se jueguen los partidos», argumentó.

Con información de Líder en Deportes.