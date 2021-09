Hugo Carvajal a Diosdado Cabello: “Es imposible que el pueblo perdone tu traición”

La jornada de este martes, “el Pollo” Carvajal utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que se dirigió a los venezolanos, pero en el que también emitió una posdata para Diosdado Cabello en la que le desmiente que sea un traidor y le devuelve el adjetivo.

En su “mensaje para los venezolanos”, comienza por explicar que va dirigido a tres públicos porque, “tanto en lo jurídico como en lo político y en lo mediático”, su caso “ya raya en lo surreal. Hay tanto que aclarar que lo primero es hacer una distinción entre los distintos receptores de mis mensajes”.

Reseña la web de El Nacional que al primer público, Carvajal les dirige lo siguiente: “Independientemente de lo que creas, hay un vínculo común entre nosotros y es el acuerdo más fundamental de la humanidad: los derechos humanos. Aunque estés convencido de que soy narcoterrorista, aún debo tener derechos humanos”. Resalta que, por ello, debe tener garantías para su defensa y el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad.

Agrega que el sistema estadounidense le niega una defensa real. “Aunque no lo sepas o no lo quieras creer, el sistema de justicia americano no es perfecto. De hecho, persigue un fin distinto al de hacer justicia. Su prioridad no es esa, sino es ejercer su poder político”.

“Para los que quieren que ‘el Pollo’ cante”

Para quienes están expectantes de que revele secretos del chavismo, desmeritó que develar crímenes genere una inmediata caída de Maduro. “Mi información tiene valor si es canalizada de manera correcta. Hasta ahora no he develado nada a nadie, salvo dos excepciones: la Corte Penal Internacional y la comisión de derechos humanos de la ONU”.

Agregó que ahora comienza un proceso de colaboración con la justicia española, remarcando que, según él, el Ejecutivo (de Pedro Sánchez) ha violado leyes tratando de extraditarlo.

“Para quienes conocen a Hugo Carvajal”

Por su parte, se dirigió a quienes lo conocen. Indicó que está y estará bien. “Estoy absolutamente tranquilo de conciencia. Y de verdad, nada vale más que eso. Jamás perseguí fama, ni gloria, ni poder. Aunque tuve mucho poder y mucha mala fama, no busqué nada de eso”.

Dijo también lo siguiente: «Puede que Estados Unidos doblega al Estado español y terminen violando las leyes que faltan para complacer la agenda política gringa. Si eso sucede, mi ánimo seguirá siendo el mismo».

La posdata para Cabello

En la posdata dirigida a Cabello, escribió: “Te equivocas llamándome traidor. Se traiciona cuando se rompen compromisos. Mi compromiso siempre ha sido con el pueblo venezolano. Ese compromiso me unió a Chávez y me separó de Maduro primero y después de ti”.

Sin embargo, dijo que Cabello tiene razón en otra cosa: en que “la traición no se perdona”. Enseguida, expresó: “Es imposible que el pueblo venezolano pueda perdonar tu traición”.

Con información de El Nacional.