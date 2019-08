En el hospital Dr. Jesús Yerena, de Lídice, murió el miércoles 31 de julio Bryan Andrés Méndez, de 25 años, donde fue recluido procedente del hospital Dr. José Gregorio Hernández (Magallanes de Catia) tras haber sufrido complicaciones luego de una operación de hernia inguinal.

Méndez vivía en Catia, era mayor de dos hermanos, había culminado sus estudios de gerencia financiera en el IUPG (Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales) -el acto de grado es en diciembre-, y trabajaba como gerente de un restaurante de sushi ubicado en el centro comercial Sambil.

El martes 16 de julio Bryan ingresó al hospital de Los Magallanes de Catia, donde fue intervenido, la operación salió bien y le dieron de alta al día siguiente en horas del mediodía. Pero al caer la tarde comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, mareos, vómitos y sus familiares lo llevaron al centro de salud, donde comenzaron a hacerle pruebas.

Mientras su salud empeoraba, los médicos pensaban que tenía meningitis. El lunes 22 le hicieron una punción lumbar para el estudio, pero su cuadro se agravó. Sufrió convulsiones, no respondía a los estímulos, estaba desorientado, no hablaba, no reconocía a su familia y lo entubaron para llevarlo a trauma shock.

Los médicos les aconsejaron a los familiares que buscaran un hospital donde hubiera terapia intensiva, porque allí no era posible, y después de indagar en varios centros lograron un cupo en el hospital de Lídice. A principio se negaban a recibirlo alegando que podrían responsabilizarlos de lo que hubiera ocurrido en Los Magallanes.

Al ser ingresado, el jueves 25, los galenos advirtieron que Brayan estaba en muy mal estado y presentaba síndrome del paciente maltratado. Su condición era de pronóstico reservado y no sabían cual era el origen de su mal. El viernes 26 se despejaron las dudas respecto al estudio que le hicieron el lunes 22, porque los exámenes arrojaron que no tenía meningitis.

Bryan no llegó a recuperarse y el miércoles 31 de julio, expiró. Su novia Yulieska Barradas y su único hermano Alejandro Indriago, buscan una respuesta. Hay una denuncia formulada en la subdelegación Oeste del Cicpc en ProPatria, ignoran si algún fiscal del Ministerio Público fue designado para investigar y solo tienen en sus manos el resultado de la autopsia donde indica como causa de muerte “shock séptico (infección generalizada) a

consecuencia de una bacteria”.

Los vecinos de Los Magallanes de Catia comentan de las malas condiciones en que está el hospital, que hace varios años era un centro modelo, y dicen que los pabellones y otras áreas están contaminadas.

MUERE AMA DE CASA Y DEJA

CUATRO HIJOS HUERFANOS

Tras haber sido arrollada en el estado Vargas por un conductor que se dio a la fuga, murió en el hospital Domingo Luciani de El Llanito, Vismary Yesenia Medina Díaz, de 30 años, madre de cuatro hijos, de 8, 6,5 y 4 años.

Vismary vivía en el barrio Aeropuerto, parroquia Urimare del litoral central, con su esposo Darwin Vanegas y sus niños. Durante un hecho de violencia doméstica fue agredida por el esposo de una tía, y acudió a formular la denuncia en la subdelegación del Cicpc en La Guaira.

Luego se dirigió al hospital Dr. José María Vargas (Seguro Social) a que evaluaran sus lesiones y cuando cruzaba la avenida Carlos Soublette para retornar al Cicpc, fue arrollada por un vehículo, quedando tendida en el pavimento.

Pese a que frente al Seguro Social hay un túnel peatonal, Vismary se vio obligada a cruzar la avenida por seguridad.

–Nadie en su sano juicio se atreve a cruzar un túnel en La Guaira de noche. No hay luz afuera ni adentro.- Dijo Darwin Vanegas.

Las personas que socorrieron a Vismary la llevaron al hospital, pero no había insumos para atenderla y fue referida al Llanito, donde murió el domingo 28 de julio, debido a politraumatismos.