IPYS: Suplantación de identidad en WhatsApp afectó a seis medios venezolanos

A través de sus redes sociales, el capítulo Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), informó que los medios Correo del Caroní, Radio Fe y Alegría, Qué Pasa en Venezuela, Noticia y Punto, Venezuela al Minuto, y Red Digital Noticias denunciaron ser víctimas de suplantación de identidad por desconocidos en WhatsApp, en los últimos días.

Cada uno de ellos emitió comunicados para hacer del conocimiento público que los desconocidos realizaron llamadas de WhatsApp “a los miembros de sus grupos de noticias para exigirles códigos y robar las cuentas de los lectores en esta plataforma”.

Señaló IPYS que, en todos los casos, los hackers señalaron ser parte de los medios de comunicación, empleando la identidad gráfica de éstos, e incluso usaron nombres de periodistas, para exigir el envío de códigos a cambio de la permanencia en los grupos de noticias”.

Por tal razón, IPYS Venezuela se sumó a la denuncia de suplantación de identidad, “la cual constituye una violación al trabajo informativo, por cuanto atenta contra la credibilidad de los medios y periodistas”.

El connotado instituto invitó a los ciudadanos a estar atentos de este tipo de prácticas “que no forman parte del proceder de los medios”. También exhortó a no brindar información sensible a terceros y aplicar todas las medidas de seguridad como la doble verificación, al acceder a sus respectivas plataformas y dispositivos tecnológicos.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos