Apoyamos al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, que piensan en el pueblo de Venezuela. Lo que queremos ver es un cambio pacífico, democrático y constitucional en esta nación, aseguró James Story, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela.

En declaraciones desde la marina Santa Marta en Colombia, donde llegó para respaldar las operaciones del buque hospitalario USNS Comfort. Vamos a crear todo el ambiente político, económico y diplomático para apoyar al pueblo de Venezuela.

Las sanciones son contra el régimen que está robando el dinero a los venezolanos, no contra el pueblo, sentenció. “Es una decisión del gobierno de Venezuela comprar armas y no medicinas para la gente”.

Story insistió en que el apoyo de EEUU a través de operaciones humanitarias fuera de Venezuela también se traduce en ayuda para los venezolanos que están en el país. “Están llegando medicamentos a través de organizaciones no gubernamentales en Venezuela. También hay grupos apoyados por nosotros que brindan asistencia médica dentro del país”.

El funcionario estadounidense aseguró que su país ha destinado 265 millones de dólares para asistir a los países que reciben la migración de Venezuela.

Calderón Berti: Con este gobierno es difícil que China cobre

El embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, agradeció el apoyo de los Estados Unidos, traducido en este momento en la presencia del USNS Comfort en Colombia.

Sobre las amenazas de Maduro contra Colombia, señaló que nunca ha habido una provocación del vecino país. Al contrario debería agradecerle lo que hace Colombia por los venezolanos, han recibido un millón y medio de venezolanos, lo cual es encomiable.

Según Calderón Berti, el país está empobrecido porque el dinero se lo han robado quienes gobiernan. Está confiado en que el apoyo internacional se mantendrá y que el espionaje cubano, el respaldo de China y Cuba no podrá evitar que este gobierno en cualquier momento se derrumbe. “Hay muchos jerarcas del gobierno venezolano que están tendiendo puentes con el gobierno de Estados Unidos”.

Sobre el apoyo que China y Rusia le dan al gobierno de Venezuela, comentó que el apoyo Chino está relacionado con un tema comercial. La posibilidad de que cobren lo que se les debe es un poco remota porque este gobierno está cercado y no tiene plata.

El caso ruso lo vincula con la intención de ese país de irritar a los Estados Unidos con su presencia en el entorno norteamericano, lo cual no tendrá implicaciones más graves si se le pone coto a esta situación lo antes posible.

Olivares: Un cambio estructural

El diputado José Manuel Olivares sentenció que el cambio no puede ser solamente que salga Maduro, pues debe haber un cambio estructural, de una nueva sociedad.

El parlamentario en el exilio llamó nuevamente a tener fe en un cambio. Recordó que en 2016 cuando la AN decretó la emergencia humanitaria compleja se dio un primer paso. “Hoy el buque Comfort está aquí, prestando ayuda en materia de salud”.

“La solución no será mañana, pero se dará” sentenció. Está convencido de que el país ya no aguanta más una situación como la que padece, este modelo criminal ya es inviable, no puede perpetuarse. El deterioro que existe en el país es insostenible, es una burbuja que va a estallar en cualquier momento.