James Story: La unidad en torno a Guaidó garantiza la presión internacional

El encargado de negocios de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, James Story, señaló este domingo que el apoyo internacional que precisan los sectores democráticos del país sólo se logra con la unidad en torno a Juan Guaidó y a los poderes legítimos.

En entrevista para el portal web El Diario, Story indicó que “hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática”. Insistió en que quienes piensan en participar en las elecciones que convocó el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre “no deberían venderse barato”.

Así hacía referencia al excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. “El propio Henrique Capriles no puede participar. El propio Henrique Capriles fue inhabilitado. Su partido político no puede participar. Ellos no tienen cómo evitar la represión, cómo evitar la censura. No hay mecanismos para la votación. Entonces lo que sugiero es que nadie se venda barato”.

James Story recalca que “no se puede pensar en un plan B”

Por otra parte, y aunque no la mencionó de manera directa, pareció responder a las inquietudes expresadas por la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, cuando señaló: “Hay personas que solo piensan en el plan B, que piensan solo en que va a llegar el momento mágico de una intervención militar y no sé qué, y esto es muy dañino”.

Agregó que “hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas, con sus ideas fantásticas mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social, político”.

Resaltó, además, que éste no es el momento de autoatacar a la oposición democrática, porque eso les aleja de la razón, por el contrario, enfatizó en que en este momento se requiere de “unir esfuerzos, trabajar en conjunto y ver cómo se puede aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela”.

