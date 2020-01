Los Astros de Houston continúan metidos en pleno escándalo por el robo de señas de la Temporada 2017. Según un estudio realizado por las Grandes Ligas (MLB), indicó que el jugador que menos ayuda recibió dentro del club a la hora de tomar un turno al bate, fue el camarero venezolano, José Altuve.

Jose Altuve’s trashcan bangs vs the team total. He had 24 bangs on 866 pitches (2.8%). pic.twitter.com/YEF3CtvcM6 — Tony Adams (@adams_at) January 29, 2020

Altuve, recibió ayuda en un 2,80 % de sus turnos, con un total de 24 avisos en 866 picheos. Dichos estudios, fueron publicados en la cuenta oficial en Twitter de Tony Adams (@adams_at).

El segunda base venezolano, culminó esa campaña con 204 incogibles en 590 turnos oficiales, entre ellos 39 dobles, cuatro triples y 24 cuadrangulares. Además, remolcó 81 carreras y anotó otras 112 para un promedio al bate de .346, todo esto repartido en 153 turnos realizados. Por otro lado, ese año el criollo se alzó con el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana y conquistó su primer anillo de Serie Mundial.

Marwin González el regular con más ayuda

Por otro lado, el encargado de encabezar la lista como el pelotero que más ayuda recibió, fue el utility criollo, Marwin González, quien recibió avisos en 147 oportunidades de los 776 lanzamientos recibidos, para un 18,90 % entre todo el equipo.

Marwin Gonzalez’s trashcan bangs vs the team total. He had 147 bangs on 776 pitches (18.9%). pic.twitter.com/wOb2w5QZSI — Tony Adams (@adams_at) January 29, 2020

González, en 2017 tuvo su mejor aparición en Las Mayores, en la cual dejó números para ser catalogado como uno de los mejores utility de la actualidad. En 455 oportunidades con el madero, conectó 138 incogibles, incluidos 34 batazos de dos almohadillas y 23 vuelacercas. Impulsó 90 rayitas y pisó la registradora 67 veces, para un average de .303 en 134 cotejos enfrentados. Números, de acuerdo con la plataforma ESPN.

Astros players trashcan bangs. See all the data at https://t.co/kVtisgUo74. pic.twitter.com/n9qqapcIZD — Tony Adams (@adams_at) January 29, 2020

Entre los titulares, le siguen Carlos Beltrán (138 avisos, 762 lanzamientos, 18,10%), Yuli Gurriel (120 – 670 – 17,90 %), Álex Bregman (133 – 800 – 18,10 %), Evan Gattis (71 – 427 – 16,60 %), Carlos (97 – 594 – 16,30 %), George Springer (139 – 933 – 14,90 %), Brian McCann (45 – 507 – 8,90 %), Norichika Aoki (16 – 261 – 6,10 %) y Josh Reddick (28 – 725 – 3,90 %).