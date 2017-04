Este martes en sesión, a solicitud del diputado Jorge Millán la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas, firmados inconstitucionalmente, sin aprobación de ese poder.

Para el diputado José Guerra esta resolución es fundamental para el país. Explicó que “todo contrato de naturaleza petrolera con Rosneft, compañías chinas, trasnacionales de petróleo que no pase por la AN -de acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y los contratos de interés nacional según los artículos 150 de la Constitución- son y van a ser declarados nulos de toda nulidad”.

Aclaró que de realizarse esas inversiones en el país serán consideradas una donación porque son contratos de interés nacional y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice que cualquier modificación en los contratos de asociación petrolera tienen que ser aprobados por el Parlamento.

Según Guerra, hay una operación que esta haciendo el Gobierno Nacional para terminar de empeñar el oro mediante una operación llamada “swap” que pondrá el mineral en garantía para hipotecarle. Ante esto, reveló que esa operación será invalidada porque es un contrato de interés nacional, “inclusive si lo hace el Banco Central ya que los términos y las condiciones bajo las cuales se está haciendo esa pignoración es nula.

Guerra llevó un documento en marzo a la Embajada de China en Caracas para pedir información sobre los acuerdos suscritos entre Caracas y Pekín, ante esto reveló que no recibió una respuesta oficial pero oficiosamente sí.

No hemos recibido una carta pero hemos sabido que los chinos conocen la realidad del país y no van a prestarle más dinero al gobierno de Nicolás Maduro hasta que no se respete al Poder Legislativo, dijo el economista.