Jubilados de la industria petrolera y petroquímica protestaron la mañana de este martes en la avenida Bolívar con Cedeño para exigir el pago del fondo de pensiones, así como la restitución de los beneficios laborales.

El director de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica en la región central, Fernando Maldonado, denunció que en 2014 Pdvsa se atribuyó la propiedad de los haberes gananciales que los empleados habían ahorrado en el fondo de pensiones.

Maldonado indicó que a través de los intereses que genera ese fondo, creado en 1993, los jubilados deberían devengar 660 dólares mensuales. Sin embargo, solo perciben 400 mil bolívares mensuales de pensión, más 800 mil bolívares de la tarjeta de alimentación. “Eso no alcanza ni para sobrevivir. Estamos en estado de subsistencia”.

Señaló que desde hace aproximadamente cuatro meses fue suspendido el seguro médico Sicoprosa, por lo que los jubilados de Pdvsa y Pequiven no son atendidos en las clínicas con las que tenía convenio la estatal petrolera. “Esto ha puesto en condiciones críticas de salud a todos los jubilados de la industria. Estamos en estado de hambruna, miseria y muerte”.

Víctor Colmenares, quién trabajó durante 30 años en la industria petroquímica recuerda los años en los que su sueldo le alcanzaba para vivir con comodidades. Él trabajó arduamente para tener una vejez digna, pero esto no se cumplió. “Las muelas se me están cayendo porque no tengo para pagar un odontólogo. Un jubilado se las está viendo fea, negras, debe salir a trabajar, de mecánica, de albañil y bregar para ganarse su arepa”.