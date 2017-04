1 de 4

Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

La respuesta parece obvia. José Amundaray se ríe sarcásticamente ante la pregunta “¿Por qué hicieron un Judas de Nicolás Maduro?”. Los motivos sobran para él y sus vecinos en el barrio Las Californias de Valencia, donde no se escucha ni un solo comentario que alabe la gestión del Gobierno. “Estamos cansados, aquí no vivimos, sobrevivimos por culpa del Presidente. Por eso lo vamos a quemar”.

“Estamos tan mal que ya no usamos este día para reírnos sino para denunciar”

Durante los últimos ocho años el personaje elegido en el sector para representar la costumbre popular en Domingo de Resurrección ha sido el mandatario Hugo Chávez y después su sucesor. Antes seguían con la tradición de hacer en muñeco al habitante de la zona más emblemático. “Lo hacíamos del más borrachito, mentiroso o chistoso”. Eso cambió. “Estamos tan mal que ya no usamos este día para reírnos sino para denunciar”.

Amundaray hizo con telas viejas y cartones a Maduro junto a otros 20 vecinos. Un grupo de ellos estaba durante la mañana del domingo en la Autopista del Este, al borde de la comunidad cercana al Distribuidor San Blas, como cada año pidiendo colaboración económica a los conductores del lugar. Esta vez el objetivo de lo recaudado también fue otro. El dinero no sería utilizado para comprar bebidas y comidas para compartir en la tarde. “Compraremos un balón de básquet que no tenemos y necesitamos”. Ellos hace más de tres años que no reciben ayuda de ningún ente gubernamental.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son los segundos en la lista de Judas este año en Carabobo. Se tiene previsto que en diferentes puntos de la Gran Valencia se concentren vecinos a partir de las 2:00 p.m. en protesta de la oposición hasta las 6:00 p.m. cuando se realizará la acostumbrada quema que será simultánea en La Isabelica, la cancha de Ruiz Pineda, Avenida Enrique Tejera, Patio Trigal, Paseo La Granja, Tazajal, Avenida Don Julio Centeno de San Diego, Shopping Center, Los Mangos y el distribuidor El Trigal.