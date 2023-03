Reuters: Juez concedió derecho a cuatro acreedores de embargar Citgo si cambian las sanciones

Un juez estadounidense otorgó a cuatro empresas el derecho a embargar acciones de la matriz de la refinería Citgo Petroleum Corp para cobrar deudas venezolanas, en caso de que se modifiquen las sanciones de Estados Unidos a ese país.

La decisión del jueves es el último golpe a los esfuerzos de Venezuela para evitar una ruptura de Citgo, propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y controlada por opositores políticos al gobierno socialista del país sudamericano.

El juez federal de distrito Leonard Stark en Delaware dijo que las cuatro empresas habían demostrado que Pdvsa era el “alter ego” del gobierno de Nicolás Maduro, lo que significa que podían perseguir los activos de la empresa para satisfacer deudas relacionadas principalmente con reclamos de expropiación.

Pero Stark dijo que las empresas no podían apoderarse de las acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding, registrada en Delaware, hasta que el Departamento del Tesoro de EE.UU., que aplica las sanciones, lo permita.

Van seis empresas beneficiadas

Las cuatro empresas son una unidad de O-I Glass Inc , Huntington Ingalls Industries Inc, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd.

Otras dos compañías, la minera canadiense Crystallex y la petrolera estadounidense ConocoPhillips habían obtenido anteriormente fallos de Stark que les permitían beneficiarse potencialmente de cualquier venta de acciones de PDV Holding una vez que las sanciones lo permitieran.

En 2018, Stark dijo que Crystallex había demostrado que Pdvsa era el alter ego de Venezuela. El reclamo de Conoco es contra Pdvsa.

Washington impuso sanciones petroleras a Pdvsa en 2019 en un intento por derrocar al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de violaciones de derechos humanos y de manipular su reelección de 2018.

Venezuela apelará

Maduro niega las acusaciones y ha dicho que el gobierno de Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Venezuela es miembro de la OPEP.

Horacio Medina, presidente de la junta de Pdvsa designada por la oposición que controla los activos extranjeros de la compañía, dijo que Venezuela apelará.

Un portavoz de Citgo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Más temprano que tarde, las sanciones como muro protector se romperán y esos acreedores podrán quitarle Citgo”, dijo José Ignacio Hernández, anteriormente el principal representante legal de la oposición en el exterior.

Fuente: Reuters.