Reuters: Juez de EE.UU. niega inmunidad a Clíver Alcalá Cordones en proceso por narcotráfico

Un juez estadounidense rechazó este martes un intento del general retirado Clíver Alcalá Cordones de desestimar los cargos de narcotráfico en su contra sobre la base de la inmunidad soberana extranjera, alegando que la doctrina no se aplica a un “Estado canalla”.

El venezolano Cliver Alcalá terminó acusado en 2020 de cuatro cargos de delitos de drogas y armas. Los fiscales estadounidenses dicen que participó en una conspiración de “narcoterrorismo” en la que altos funcionarios del gobierno venezolano conspiraron con el grupo rebelde colombiano FARC para enviar cocaína a Estados Unidos.

El abogado de Alcalá, César de Castro, dijo en la corte federal de Manhattan que debido a que Alcalá era un oficial militar uniformado en el momento de la supuesta conspiración, cualquier acción que haya tomado habría sido en su capacidad oficial y, por lo tanto, no podría ser procesado en territorio de Estados Unidos.

No obstante, el juez federal de distrito Alvin Hellerstein no estuvo de acuerdo. “La inmunidad soberana no afecta a un estado canalla ni a funcionarios canallas”, dijo Hellerstein. “Estamos lidiando con conducta criminal en los niveles más altos del gobierno”.

Reunión con Diosdado Cabello

Los fiscales dijeron que Alcalá se reunió en 2008 con Diosdado Cabello, ahora diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y acordó coordinar el narcotráfico con las FARC. Cabello y Maduro también resultaron imputados pero permanecen en Venezuela.

Alcalá se declaró inocente tras entregarse a agentes estadounidenses en Colombia.

La acusación de 2020 se produjo cuando la administración Trump pretendía obligar a Maduro, a quien Washington acusa de fraude electoral y violaciones de derechos, a dejar el cargo. Maduro y Cabello han negado las acusaciones de narcotráfico y argumentan que Washington busca derrocar a su gobierno para controlar el petróleo.

Alcalá se retiró del ejército en 2013. Desde entonces, se ha convertido en un crítico de Maduro y respaldó al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como el líder legítimo de Venezuela.

Con información de Reuters.