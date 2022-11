John Kerry y Maduro protagonizan un estrechón de manos imprevisto en la COP27

El enviado especial de EE.UU. para el Clima, John Kerry, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se estrecharon la mano este martes en la cumbre del clima COP27 en un encuentro que “no estaba previsto”, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En una rueda de prensa, Price confirmó el intercambio entre Kerry y Maduro, que duró unos 25 segundos y en el que ambos se estrecharon la mano e intercambiaron algunas palabras, tal y como captaron las cámaras de televisión en la Cumbre del Clima COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

“Creo que aquellos que vieron el video se dieron cuenta de que Nicolás Maduro interrumpió lo que era una reunión en curso de la COP27 para interactuar con el enviado especial Kerry, y eso fue en gran medida una interacción no planificada”, afirmó Price.

El portavoz comparó el encuentro con otras interacciones no planificadas que Maduro ha tenido a lo largo de la COP27 y aseguró que a Kerry el saludo “lo tomó por sorpresa”.

Any lip readers?

Maybe recalling their days bonding over baseball at a Cape Cod retreat of the @grupodeboston two decades ago. @NicolasMaduro was a lawmaker and @JohnKerry

still a senator. Those meetings helped ease tensions following 2002 coup. pic.twitter.com/Z0ZWRZ5Xwj

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2022