Navegantes del Magallanes celebrará sus campeonatos junto a la fanaticada con la Carrera Magallanes 13K y Caminata 6K el próximo 16 de octubre 2022, ambas actividades se realizarán a la par coincidiendo al final del recorrido en el Estadio José Bernardo Pérez.

La carrera tendrá como punto de salida el Fórum de Valencia a las 7:00 am, mientras que la caminata empezará en la Torre Movilnet a las 7:15 am. Las categorías en ambos géneros serán: Libre (19-29), Sub Master A (30-34), Sub Master B (35-39), Master A (40-44), Master B (45-49), Master C (50-54), Master D (55-59), Master E (60+).

El evento contará con premiación de los tres primeros lugares absolutos, más rifas y sorpresas. El Magallanes realizará esta carrera a beneficio de los programas sociales desarrollados en la Fundación Magallanes.

Para más información sobre inscripciones: 0414-4358960 o en www.caraboborunners.com