En el marco de las acciones emprendidas para contener al Covid-19 en Carabobo, este jueves el gobernador Rafael Lacava activó puntos de desinfección para todos los vehículos que ingresen a la región desde los estados Aragua, Yaracuy, Cojedes y Falcón, como parte del cerco epidemiológico que evite posibles contagios a la población carabobeña.

Así lo informó el mandatario regional desde el túnel La Cabrera, sentido Maracay-Valencia, donde en compañía de funcionarios adscritos a los organismos de seguridad, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana, realizó el procedimiento de desinfección de los vehículos que ingresaron a la entidad proveniente de regiones circunvecinas.

Lacava refirió que aunque no se han reportado casos de Covid-19 en la entidad, desde su gestión impulsa labores de contención del virus a través del Plan de Desinfección de espacios comunes, desplegados en distintos puntos de la entidad, priorizando expendios de alimentos y espacios de concentración colectiva, al cual se suma este procedimiento de desinfección de vehículos que ingresen a Carabobo.

“Hasta ahora gracias a Dios no tenemos casos positivos de coronavirus, hemos decidido crear un cerco de desinfección y contención en todos los accesos a nuestro estado. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance día y noche, junto a nuestros bomberos, funcionarios de Protección Civil, voluntarios, Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como nuestros alcaldes y alcaldesas; aquí está involucrado todo el mundo, para generar las condiciones necesarias y sanitarias”, explicó.

Conciencia y más conciencia

Tenemos que hacer todo lo que nos corresponde para impedir que esos casos lleguen a Carabobo, sentenció. “El día que llegue el virus a nuestro estado, todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena quedándonos en casa, lavándonos las manos, tomando medidas preventivas con conciencia, porque la única manera para derrotar este virus es la conciencia de todos, no solo del gobernante, del policía, del bombero, es la conciencia de cada quien”.

El mandatario regional destacó que los venezolanos en medio de esta pandemia global están demostrando su grandeza. “Aquí no nos rendimos, aquí vamos a seguir trabajando día y noche para poder salvaguardar la salud de nuestro pueblo”.

Según sus palabras, en medio de una pandemia global no podemos estar pendientes de realidades políticas o de cualquier tipo, para poder luchar y combatir a este mal que nos asecha. “Este es un tema de todos, no es un tema de un grupo político, de un gobernador ni de un presidente, porque ese virus no ve si usted es chavista o es escuálido, si usted tiene plata o no tiene, si usted es negro, blanco, amarillo, rojo. No ve si usted es católico, cristiano, budista o musulmán, al virus lo que le interesa es un cuerpo sano y ahí se mete para hacer daño y ocasionar destrozos”.

