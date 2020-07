Desde su cama en Quinta Carabobo, el gobernador Rafael Lacava aseguró que esta semana será de cuarentena radical, porque en Carabobo los casos van en ascenso.

El mandatario reconoció que está aquejado de salud, pero negó que se trate de coronavirus. “Ya me hice la prueba y salió negativo.¿Que si tiene coronavirus Drácula? Drácula no tiene coronavirus, lo que está es golpeao. Ya me hice mi prueba y salí negativo, mañana me voy a volver a hacer otra porque estoy, yo no se si es que estoy viejo, o que es lo que tengo, pero me están revisando”.

En su cuenta en instagram Lacava difundió un video en el que dejó claro que esta semana es de cuarentena radical. “A partir de mañana he dado instrucciones a todos los cuerpos de seguridad del estado, a todos los alcaldes, a todas las direcciones de fiscalización, hacienda, rentas de todos los municipios, pues comercio que no acate esto va a tener sanciones severas. Tenemos que ayudar, yo se que es difícil, que es complicado pero solamente la gente pueda ayudar a que esto no se nos vaya de las manos”.

Lacava insistió en que los contagios, los casos van en ascenso. Se trata de una curva ascendente de manera importante y culpó a los trocheros de tal incremento, pues alega que ellos entran al país sin hacer cuarentena ni pasar por los controles sanitarios. “Si ustedes mismos no los denuncian están sometiendo a sus hijos, a su familia, a sus amistades, a la posibilidad de que se contagien porque el virus está en la calle, por eso la cantidad en ascenso que tenemos todos los días”.

El gobernador pidió que la responsabilidad no se deje solo en manos de las autoridades, sino que todos pongan de su parte para minimizar la posibilidad de contagios. “Más allá de la problemática que tengamos, lo sabemos, pero ¿qué hacemos entonces? ¿no hacemos nada y dejamos que todo el mundo se contagie?”

Como ejemplo, aseguró que restringió sus salidas sustancialmente y pidió a los alcaldes y a la gente que anda en la calle que hagan lo mismo y que utilicen el tapaboca.

La prueba que se realizó Lacava la semana pasada resultó negativo. Sin embargo, en el video colgado en Instagram se ve que está en su cama y con malestar. El mandatario afirmó que mañana se volverá a realizar la prueba de PCR, pero no cree que salga positivo porque “vampiro no come vampiro. Si sale positivo yo mismo se los voy a decir”.

El gobernador tiene una teoría sobre su padecimiento. “Yo creo que lo que me está matando es el alma, el almanaque. No chico, yo no tengo nada, estoy cansado, pero tenemos que ponernos pilas, ponernos duros con esto”.