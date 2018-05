Las torturas al doctor José Marulanda, detenido por funcionarios de la Dirección de Contraintligencia Militaar (Dgcim) y recluido en El Helicoide, constituyen crímenes de lesa humanidad, según la organización Médicos Unidos.

Sus integrantes, mediante un comunicado enviado a esta redacción, exigieron que se les permita realizarle una evaluación médica y que se garanticen sus derechos humanos.

El comunicado exige la participación en la defensa de los derechos humanos del cirujano de manos del Hospital Universitario de Caracas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

También se exige información oficial del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en torno a la situación del médico detenido cuando transitaba por las calles de Caracas. El llamado incluyó a las ONG defensoras de Derechos Humanos para que se pronuncien en torno al caso.

La organización criticó que hoy en Venezuela contemos entre las víctimas de violación de los DDHH en Venezuela a mujeres, adolescentes, médicos, estudiantes ciudadanos comunes, militares, comerciantes, extranjeros, demócratas y disidentes del gobierno. “Hoy somos nosotros, mañana puedes ser tú”.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO

En Venezuela continúa el incremento de expedientes en materia de denuncias sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos y Civiles. Es alarmante para la nación y el continente que quienes deben garantizar y respetar estos Derechos sean precisamente sus principales infractores: los cuerpos de seguridad nacional ante la mirada ciega y el silencio de las autoridades dispuestas para velar por estos derechos, representantes del gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

En días recientes se sucedió la aprehensión y encarcelamiento del Dr. José Marulanda entre otras docenas de personas acusadas de instigación al odio y traición a la patria. José Marulanda, traumatólogo especialista en cirugía de la mano y de origen colombiano, fue detenido arbitrariamente mientras transitaba “libremente” para luego de unas horas de mutismo comenzarán a publicarse denuncias en la redes sociales acusándolo de ser sometido a torturas y tratos crueles y humillantes, propiciándole presuntas lesiones en su sistema auditivo y en sus manos, atentando contra el desarrollo de su profesión u oficio.

No obstante el 26/05/18 otras denuncias apuntan hacia una presunta tortura con electricidad. Estas denuncias realizadas por personeros del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental de loable labor en la Defensa de estos “presos de consciencia” suponen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y pueden accionar a organismos internacionales y por supuesto los nacionales en Estados de Derecho y Democráticos.

La tortura se considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional. Destruye la personalidad de la víctima y degrada la dignidad de la persona. Es un método opresivo de intimidación y control cuya expresión está escalando en frecuencia y magnitud de las agresiones en nuestro país.

La Declaración Universal de los DDHH establece los Derechos violados a José Marulanda en los siguientes artículos:

1. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles…” Art. 5.

2. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que la ampare contra actos que violen sus Derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la Ley” Art. 8

3. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado. Art. 9

4. “Toda persona tiene derecho, en condición de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus Derechos…” Art. 10

5. “Toda persona tiene Derecho a la libertad de pensamiento, de consciencia y de religión” Art. 18

Nuestra organización exige a las instancias militares y Civiles con autoridad pertinente que permitan la evaluación médica de estas personas y garanticen el respeto de sus Derechos Humanos y Civiles.

Solicitamos el parte oficial e inmediato del Ministerio público y la Defensoría del Pueblo así como la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a todas las ONG Defensoras de los DDHH

Elevamos nuestro llamado a la máxima autoridad de la nacion que es la Sociedad Civil y sus ciudadanos. Los exhortamos a defender energicamente los Derechos Humanos de todos nuestros hermanos venezolanos a través de la organización en las bases de las comunidades, regiones y finalmente en todo el territorio nacional para clamar respeto y dignidad.

Hoy por hoy contamos entre las víctimas de violación de los DDHH en Venezuela a mujeres, adolescentes, médicos, estudiantes ciudadanos comunes, militares, comerciantes, extranjeros, demócratas y disidentes del gobierno. Hoy somos nosotros, mañana puedes ser tú. Unamonos en la Defensa categórica y valiente por la libertad… por los Derechos Humanos.

A los 26 días del mes de Mayo de 2018

MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA

Directiva Nacional