Con tres juegos ganados y tres perdidos cierra la primera semana del Round Robin para Navegantes del Magallanes, que en la jornada vespertina de este domingo sucumbieron cinco carreras por dos ante Tiburones de La Guaira.

En el estadio Universitario se desarrolló el encuentro que tuvo un inicio tambaleante del abridor turco, Ricardo Sánchez, quien abrió la brecha para que la novena salada pudiera imponerse temprano en el compromiso al producir cuatro carreras en los dos primeros episodios. Al final, Sánchez terminó el encuentro con solo 2.0 entradas laboradas, tres hits permitidos y las cuatro anotaciones de las cuales dos fueron sucias, por un error del propio lanzador en tiro a la inicial.

El derecho cubano Edgar Escobar permitió una carrera en lo que fue su estreno con el equipo, el único daño que permitieron a lo largo de los 6.0 tramos completados. Quienes se adjudicaron esa labor fueron Nivaldo Rodríguez, Escobar Yorvin Pantoja, Anthony Vizcaya y Alex Tovalin.

Esto le brindó a la ofensiva la oportunidad de regresar en el compromiso, pero después de los 6.0 episodios en blanco que completó el abridor escualo Ramón García. En la alta del séptimo y con Carlos Suniaga en la loma, Alberth Martínez abrió la pizarra para la nave al conectar enorme cuadrangular por el jardín izquierdo.

Luego de dos outs en esa misma entrada y con Renato Núñez en la intermedia, Edwin García soltó inatrapable a terrenos del prado derecho que acercaba a los turcos por diferencia de solo tres anotaciones.

Pero esa no sería la última ocasión de producir para los navieros, puesto que en el octavo tramo con corredores en primera y segunda y un solo out, Rainel Rosario no aprovechó el momento apremiante y bateó para doble play que puso fin al episodio.

Navegantes del Magallanes se enfrentará a Leones del Caracas el martes en el estadio Universitario, tras el descanso de este lunes.

Prensa Magallanes