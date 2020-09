El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi lanzó este viernes, junto al reguetonero Farruko, su nuevo sencillo Perfecta, que se incluirá en su próximo disco y que relata la historia de un hombre que admira la perfección de cierta mujer y valientemente le confiesa su amor.

Perfecta es celebrar la perfección en la mujer. No es decirle que es perfecta como un cliché, sino reconocer que pese a cualquier defecto que piense que tenga, es perfecta para mí. Es sacar esa valentía y decidir decírtelo hoy, expresó Fonsi a Efe en una entrevista por videoconferencia.

Mucho más allá de que una mujer sienta que le falta algo para sentirse perfecta, el mensaje que quiero llevar es: que aunque todos somos diferentes, tenemos nuestras virtudes y defectos, somos perfectos para alguien. Mirarnos al espejo con ese positivismo y afirmar que eso está bien, ahondó.

Y según admitió el propio artista, de 42 años, el principio de la canción tiene o expone un poco de él de cuando era más joven.

En esa parte, Fonsi relata que el hombre de la historia se encuentra en su casa sentado en una esquina mirando y contemplando a la mujer que le es perfecta, pero no se atreve a ir adonde ella y decírselo.

Confiesa haber sido tímido al acercarse a una mujer

A veces no tenemos la valentía de decir nuestros sentimientos. Yo, cuando era más joven y veía a mis amigos cómo se acercaban a las chicas y les hablaban, pues yo no tenía ese mismo valor para hacer eso. Siempre fui flojo, tímido, admitió.

No es no ser romántico, pero ese primer golpe de decirle a una mujer ‘tú me gustas’, me costaba y lo sufría. Pero después, supe expresarme. Eventualmente las palabras correctas salían, reconoció el intérprete del éxito mundial Despacito.

En esta misma línea, Fonsi reflexionó que en estos tiempos de exponerse en las redes sociales y en el que la gente quiere likes las personas son perfectas para alguien.

En un mundo en el que la gente quiere likes y usan filtros para verse más perfectos, pues en eso no está la perfección, sino en ser y celebrar el ser diferente, enfatizó Fonsi, quien recientemente festejó seis años de matrimonio con la modelo española Águeda López, con quien tiene dos hijos, Mikaela y Rocco.

Uno lo que busca es esa compatibilidad, de encontrar ese clic en lo que uno entiende que le gusta del otro, en celebrar la parte bonita. La perfección no significa que no hayan diferencias entre el uno y el otro. Al menos yo tengo mucha suerte. Me siento muy bendecido con mi esposa, consideró.

La pandemia inspira a escribir

Fonsi, mientras tanto, contó a Efe que la composición de Perfecta surgió durante la pandemia del COVID-19, en tiempos en que aseguró que “necesitamos letras positivas, en especial para la mujer”.

El trabajo musical Fonsi lo completó junto a los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, productores del pasado disco del artista, Vida.

Algunas veces, para mí se me hace interesante saber cómo la gente interpreta esa historia. Porque puedo estar aquí tres horas dándote mi punto de vista de lo que quería, pero para mí más interesante cómo la digiere, indicó.

Al fin se dio el junte con Farruko

Otra idea de Fonsi para el tema fue incluir al reguetonero puertorriqueño Farruko para la parte sensual de lo que es su primera colaboración juntos.

Según relató Fonsi, ambos llevaban varios años comunicándose y enviándose temas propios para colaborar, pero nunca aparecía uno indicado, hasta que finalmente nació Perfecta.

Él le puso su magia y le puso sus versos y su color y sabor. Es una fusión de principio a fin, que es algo que nos define a nosotros dos, afirmó Fonsi de la también estrella urbana, quien ya aportó en el remix del tema Calma de Pedro Capó.

Una de las cosas que más me gustan de Farruko son sus diferentes estilos de interpretación. Y pues me pareció un reto chévere poder hacer algo con él, añadió Fonsi.