De nuevo la cinematografía venezolana no solo se anota un éxito en la taquilla nacional, sino que además, realza al género de la “comedia romántica”, gracias al estreno de “Un cupido sin puntería” del polifacético realizador José Antonio Varela, quien además de dirigir, escribió el guión.

Co-estelarizan Luis Gerónimo Abreu, Claudia La Gatta, Adriana Romero, Vicente Peña, Sheila Monterola y el connotado actor de tv, teatro y cine, Anibal Grunn.

Un film con ligeros enredos de hilaridad, de vida loca, de tomar de decisiones de última hora como de darle rienda suelta a lo inevitable, al amor sincero y sentido, a pesar de quererse mantener la continuidad de pareja, que resulta imposible ya, o sea Aquiles y Verónica como Víctor y Alicia.

En conversación con Luis Gerónimo Abreu

Luis Gerónimo Abreu regresa la gran pantalla nacional e internacional, con “Un cupido, sin puntería”, tras haber estrenado en el 2018, la película dramática “La noche de las dos lunas”, que filmara bajo las órdenes del actor y director Miguel Ferrari.

Con anterioridad fue noticia gracias a “Muerte en Berruecos” (2017).

En “Un cupido sin puntería” Luis Gerónimo asume a Aquiles, una persona que no sabe expresarse abiertamente, que maneja un orden extremo en su casa, acoplado a a muchas rutinas tediosas, siendo además decoroso y muy correcto, cuya vida se trastoca ante el abandono de su mujer y la llegada de Víctor a su casa, creándose todo un caos hogareño.

En medio de su soledad, Aquiles conoce a Alicia, la ex de su amigo Víctor y de paso, ve como Verónica, su ex_mujer, inicia una relación con otra persona.

Debido al estreno de “Un cupido sin puntería”, este servidor y gracias a la intermediación de Grey´s Comunicaciones, se concretó esta entrevista con Luis Gerónimo Abreu, en medio de las promociones del film.

Lo primero en consultarle al actor

¿Al venir de un hogar de artistas, que tomates de ellos, para sacar adelante tu carrera como actor?.

:-“Yo creo, que principalmente vi y tome de ellos, el compromiso con el trabajo, ya que mi Mamá y mi Papá eran totalmente comprometidos con su trabajo. Sé que ese detalle me quedo, a lo mejor hago algo diferente a ellos, pero mantengo claramente la mística y la responsabilidad de mi trabajo, y si no lo manejara así, sé que ellos no me lo perdonarían”-.

Te inicias con 5 años en la película “Bodas de Papel”, de ahí llegas a la televisión, donde participas en diversos espacios de Venevision y asi consolidarte en la actuación. ¿Entonces se te podría adjudicar el título de “niño prodigio”?.

:-“Yo no sé si era niño prodigio, básicamente sabía lo que era actuar. Ello, porque lo veía en casa y estaba en el medio y viendo esos detalles, permitió que me enamorara de este arte, en fin, de hacer lo que hago.

Tuve una infancia feliz, maravillosa y llena de amor, alternando mí casa con la casa de mi abuela, con mis primos y hermanos, te reitero, fue una infancia de tumbar mango, mamones, de montar bicicleta, de caerse en el asfalto, de echar bromas. En medio de toda ello, si había oportunidad de trabajar, yo trabajaba. El alternar mi vida con la actuación, fue algo de los más normal, y te digo, ello no cambio mi infancia”-.

¿Háblanos de tu experiencia de internacional?

:-“Tras terminar “Amante de Luna Llena”, me fui a Perú, para hacer “Éxtasis”. Posteriormente debía iniciar en Venevision, la telenovela “Cosita Rica” de Leonardo Padrón, justo había grabado tres escenas, pero en dicho momento me llaman de México, para actuar en “La hija del jardinero”, cuya oferta acepte gracias a Leonardo Padrón y Consuelo Delgado, que me permitieron irme.

Al finalizar mi trabajo en México, Leonardo Padrón me llama para que me incorpore a “Cosita Rica”, en su etapa culminante, o sea el último mes de transmisión, entrando como contra figura de la pareja formada por Roman y Edgar Ramirez. De verdad me divertí un montón haciendo esta participación especial.

Con la misma regrese a México, para proseguir mi carrera internacional, entrelazándolo con Venezuela”-.

¿En cine posees una interesante filmografía de personajes, podrías decirnos cual película y que rol, te ha sido el más complejo de abordar?

:-“Si, “Plan B” fue complicado de hacer, fue una película ruda. Recuerdo que “La noche de las dos lunas” fue un gran reto, lo que acepte por trabajar con Miguel Ferrari y el equipo allí reunido. En “Liz en septiembre” desarrolle un personaje corto, pero muy divertido de hacer, con un elenco maravilloso de mujeres, y bajo la dirección de Fina Torres. Así podría enumerarte múltiples detalles de “Er relajo del loro” o “Muerte en Berruecos”, y todas. Es una pregunta muy difícil, porque pensándolo ahora, siempre hay algo de cada personaje que te reta, que te mueve escénicamente o te asusta. Cada rodaje es una experiencia, una vivencia, un reto de iniciar y de terminar un film”-.

¿Que recuerdas de “El Chema” del 2017 y de la televisiva “Bolívar” hasta llegar a “Cupido sin puntería”?

: _De “EL Chema” recuerdo un elenco maravilloso, un equipo de trabajo genial y un recibimiento estupendo en México. Me topé con un personaje difícil de hacer, porque era un rol de carácter macabro.

Recuerdo una escena, donde mi personaje debía lanzar a un bebe desde un puente, esto me exigió dramáticamente, lo que me afectaba sobremanera, porque justo ese bebe era de la edad mi hijo, comprenderás no. Pensar que eso pasó en la vida real y te hace mucho ruido la humanidad.

Más allá de este requerimiento dramático, lo disfrute mucho, por tener alrededor a un equipo destacado, como dije antes, quienes me recibieron con los brazos abiertos, ya ellos tenían tiempo grabando.

De “Bolívar” que te puedo decir, que es el mayor reto que he tenido en mi carrera sin duda alguna, por el tamaño de la producción, por el “personaje”, por lo que significa para los venezolanos, latinoamericanos y el mundo entero.

Se conformó un elenco súper internacional, donde todos trabajamos de codo a codo, padecimos el calor, el frió, el cansancio como los traslados de un set a otro, pero eso no importo, por haber sido gratificante todo ello, la verdad.

De “Cupido sin puntería”, te puedo decir que es mi regreso al cine venezolano, el reencuentro con una gran cantidad de gente maravillosa que extrañaba acá en Venezuela y poder estar en una comedia romántica.

Además es mi primera experiencia larga de rodaje con mi esposa, Claudia La Gatta, ese detalle para Mí, ha sido una suerte maravillosa, que no todo el mundo tiene, de poder trabajar con la persona que amas y que admiras.

Paralelamente está el debut de mi hijo en cine, conocido como un cameo. Es el niño que me pasa, cuando mi personaje viene corriendo en un parque.

Tantísimas cosas que decir de este trabajo, en fin, todo fue divertido y muy cuidado, por haber rodado en la época de pandemia extrema”-.

Por último ¿La directiva de Radio Caracas Televisión te llamo para trabajar con ellos, alguna vez?

:-“En algunas oportunidades me llamaron, si, en tres oportunidades, pero ya estaba firmado con Venevision.

Por ese motivo nunca pude hacer ese brinco de talanquera, por decirlo de alguna manera.

Lo único que hice en RCTV fue el programa de entretenimiento “Aprieta y Gana”, siendo mi única vez en la pantalla de Radio Caracas Tv, justo estaba llegando de Perú creo o de México, no recuerdo ahora”.

Así concluye este “paréntesis“, con el conocido e internacional Luis Gerónimo Abreu, entrevista que tuvo lugar en Caracas el pasado 10 de agosto, en la presentación de la película, a la prensa capitalina.

La comedia romántica venezolana, está en alza

Gracias al estreno de “Cupido sin puntería”, este film se suma al nuevo ciclo de la comedia romántica de la industria fílmica venezolana, la cual viene siendo noticia desde 2013 hasta ahora, gracias a los estrenos de “Papita, maní, tostón” (2013), “Amor cuesta arriba” (2015), “El peor hombre del mundo” (2016) “Solteras indisponibles” (2017) y por supuesto “Un cupido sin puntería”.

“Un cupido sin puntería”

abarca al sentimiento del amor, en su segunda oportunidad

Adriana Romero (Verónica) y Luis Gerónimo Abreu (Aquiles).

Desde el pasado 18 de agosto viene siendo noticia el film “Un cupido sin puntería”, que aborda la vida de Aquiles y Vicente, dos caballeros que sufren el abandono de sus mujeres, o sea de Verónica y Alicia.

Ante lo sucedido, Vicente busca refugio en el apartamento de su gran amigo Aquiles, este último se comporta como todo alguien rutinario y amante de orden, en fin, un ser introvertido, lo contrario a Vicente, quien es mujeriego, desordenado y fanático de los juegos computarizados.

Estos detalles dan a pie a situaciones de gran hilaridad a lo largo del film, roles a cargo de Luis Gerónimo Abreu y Vicente Peña.

Más allá de la convivencia, Aquiles está sumido en una profunda depresión, por culpa de la decisión de Verónica. A la vez ha de superar algunos contratiempos que tendrá con su vecino y jefe de trabajo, Teodoro ( rol a cargo de Anibal Grun).

En medio de su caos de soledad, Aquiles, busca ser un cupido certero, pero a la larga sin puntería, al buscar reconciliar a Vicente con Alicia. Paralelamente Vicente desea que Aquiles, sea un hombre feliz y menos de su casa.

En ese ínterin, Aquiles sabe que Verónica no volverá a su lado.

Alicia, comienza a vivir independientemente y dedicada a su trabajo como repostera, pero sin darse cuenta renace en ella el amor, a lo que podrá decir SI, si ese nueva persona decide ser valiente ante ella, y pregonarlo libremente, dejando atrás todo y asumiendo, que cupido le esta otorgando una segunda oportunidad de amar.

Una historia ligera, de equívocos románticos, de situaciones de enredos, con un cupido sin puntería, pero a la final se unirán dos seres solitarios y perfectos, que dan colorido a una producción nacional y de corte independiente, que tiene como escenario a la ciudad de Caracas, especialmente los alrededores de la Plaza Bolívar, el Parque de los Caobos y el Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza Los Museos de Caracas.

El cine venezolano ha y sigue reencontrándose con su publico y con las principales ciudades del país, con más de 45 copias repartida en todo el país.