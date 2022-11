Magallanes se desquitó en el juego de La Chinita

Tras derrotar a las Águilas del Zulia 4 carreras por 3 en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Maracaibo, los Navegantes del Magallanes pusieron fin a su mala racha de manera dramática.

El batazo oportuno finalmente llegó y el equipo turco pudo acabar con una seguidilla de cinco juegos consecutivos sin conocer la victoria, pues no ganaba desde el 12 de noviembre cuando se enfrentó a Bravos de Margarita en Valencia.

Los rapaces se adelantaron en la parte baja del cuarto episodio producto de un triple de Jackson Chourio que le permitió anotar tras un error en tiro del camarero. Sin embargo, Magallanes igualó las acciones en la sexta alta tras un imparable al jardín derecho de Maikel Serrano que impulsó a Edwin García, quien había llegado a la antesala previamente por balk.

Nuevamente, el conjunto zuliano tomó la ventaja en la sexta baja con un hit de Kennedy Corona que remolcó a Álex Romero y José Herrera. No obstante, los turcos descontaron en la parte alta del octavo episodio con un elevado de sacrificio por parte de Daniel Mayora que mandó a Lázaro Hernández al plato desde la tercera almohadilla.

El batazo definitivo

Por su parte, Alberth Martínez se vistió de héroe al conectar el batazo que volteó la pizarra 4×3 a favor de los turcos en el noveno episodio, remolcando a Rayder Ascanio y Ricardo Paolini para darle la ansiada victoria al conjunto filibustero. “Estuve enfocado desde el primer pitcheo, sé que me tocaba un turno muy importante, siempre me encomiendo a Dios cada vez que voy al home plate y gracias a Dios me dio el resultado que quería”, expresó Martínez tras la victoria.

“Ya tenía dos strikes, lo que estaba buscando era la manera de conectar la bola hacia adelante y ponerla en juego, esta victoria es muy importante porque nos saca de la mala racha y de aquí en adelante vendrán éxitos y bendiciones”, fueron las palabras del jardinero.

Cabe destacar también la gran labor del zurdo Yohander Méndez en el montículo, quien estaba pautado para lanzar en el juego de ayer y debido a un cuadro gripal no pudo lanzar. Sin embargo, hoy tomó la responsabilidad y estuvo en el morrito durante cinco entradas completas, permitiendo tan solo una rayita.

Por otro lado, Eduard Bazardo entró a lanzar en el séptimo episodio y vio acción durante dos innings completos permitiendo un imparable. De esta manera, el derecho se acreditó su segunda victoria de la temporada y Bruce Rondón su cuarto salvado.

Los dirigidos por Yadier Molina buscarán conseguir una nueva victoria e intentarán igualar la serie ante los Leones del Caracas este sábado 19 de noviembre, con el zurdo Ricardo Sánchez en la lomita del Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Nota de prensa.