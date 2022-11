Maritza Pineda, Miss Venezuela 1975 y jurado del Miss Venezuela 2022 aclaró lo sucedido con los resultados del certamen que se celebró por nuevamente, luego de 8 años, en el Poliedro de Caracas.

Explicó su versión de los hechos luego del anuncio de Diana Silva, Miss Distrito Capital como Miss Venezuela 2022, rumbo al Miss Universo y Andrea Rubio como Miss Venezuela International 2022, los jueces hicieron una pequeña encuesta entre ellos para discutir sus elegidas.

«Sócrates Serrano, parte del jurado, hizo una grabación y una pequeña encuesta a cada uno en la que todos pusimos como Miss Venezuela 2022 a Andrea Romero, Miss La Guaira y como Miss Venezuela International 2022 a Daniela Malavé, Miss Delta Amacuro» añadió.

Pineda aseguró que tras el descontento del jurado se dirigió a Nina Sicilia y María Gabriela Isler, miembros del Comité Ejecutivo del Miss Venezuela, para expresar su desacuerdo y dar pruebas de que ese no fue el veredicto de los jueces.

«Ellas me dijeron que además de nosotros, había una votación de aproximadamente 20 personas entre el Comité, diseñadores, artistas, maquilladores, que también elegirían a las reinas. ¿Si ya ustedes tenían un jurado para que nos ponen frente a la pantalla? Elijan a la niña que ustedes quieran y no nos pongan a perder el tiempo, me parece una falta de respeto» acotó.

Fuente: Mundo UR