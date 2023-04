MAS: “Maduro, la corrupción es parte de tu gobierno”

Nicolás Maduro “no tiene razón para manifestar estar arrecho por lo que ocurre en Pdvsa, lo que debiera estar es abochornado porque es el jefe de la administración pública, por lo tanto Maduro, la corrupción es parte de tu gobierno”, expresó, este lunes, Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS.

Explicó que la mayoría de los venezolanos es la que estpa molesta porque “vive en las peores condiciones de pobreza, miseria y sin salario, porque ese ingreso de los trabajadores hoy solo se puede llamar limosna”.

Subrayó que la falta de servicios públicos y la infraestructura en franco deterioro impiden una calidad de vida aceptable. “En los hospitales no hay como atender a los enfermos y a las escuelas los maestros no pueden asistir porque su ingreso no les alcanza para movilizarse”.

El dirigente naranja aseguró que la miseria en el país “es producto de la corrupción y la incapacidad de los gobernantes. “Han quebrado empresas públicas y privadas en lo que pareciera ser un proyecto, ya que desde un primer momento vivimos el Plan Bolívar 2000, la Misión Vivienda con el general Cruz Weffer, el central azucarero de Sabaneta y los 800 mil dólares de Pdvsa en la maleta de Antonini, y el millardito que solicitó Chávez al Banco Central de Venezuela por citar unos pocos ejemplos”.

No es primer caso de corrupción en Pdvsa

Agregó que el actual caso de corrupción en la estatal petrolera “no es el primero y ni siquiera es el más importante”.

“Es necesario recordar el caso Pudreval, también el caso del robo de los dineros destinados a la compra de maquinarias eléctricas para atender la emergencia eléctrica, los más de veinte mil millones de dólares que denunció el ex ministro Jorge Giordani sacados de Cadivi por empresas fantasmas que nunca rindieron cuentas y no podemos dejar por fuera lo conocido como el caso de Rafael Ramírez que constituyó su propia mafia y desfalcó en buena medida a Pdvsa”.

Señaló que estos hechos se habrían repetido en todas las empresas del Estado por lo que en su opinión, “la corrupción se ha constituido en una institución que ha venido absorbiendo a todo el Estado” y en donde advirtió, los venezolanos se han visto obligados a pasar por la “institución del peaje”.

Segundo Meléndez deploró que, ante esta situación, muy pocos casos hayan sido esclarecidos y sancionados. “Generalmente queda encubierto un escándalo por otro escándalo, y los encargados de vigilar el uso correcto de los bienes del Estado no cumplen sus funciones”.

“La Asamblea Nacional no ha investigado y ni siquiera interpelado a un ministro por todos estos problemas, razón por la cual, desde el MAS decimos que no hay razones para que el presidente se escandalice con lo que ha ocurrido en Pdvsa, porque hay un largo proceso de malversación que es conocido por todos los venezolanos y con más razón debe ser conocido por el presidente Maduro”, concluyó.

Nota de prensa.