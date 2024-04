Estar fuera de Venezuela podría significar renunciar a participar en procesos como la elección presidencial del 28 de julio. La jornada de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE) debió comenzar el 18 de marzo, pero inició de manera tardía y con muchos obstáculos solo en algunos países.

Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reflejan que más de 7 millones 700 mil venezolanos han migrado desde 2014, y el reporte “Condiciones Electorales Esenciales para 2024: Identidad, Registro de Electores y Voto de Migrantes”, del Observatorio Electoral Venezolano, Súmate y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE), resalta que el Registro Electoral actual no refleja la magnitud de la migración venezolana. Lo describe como “discontinuo y rezagado”.

En números, esto se traduce en que un 71,97% de los venezolanos que viven en el extranjero son mayores de 18 años, por lo que están facultados para participar en procesos electorales. Pero solo el 2% de esa población migrante está inscrita en el RE.

Un gran porcentaje sin derecho a votar

El mismo reporte de Súmate, ROAE y el Observatorio Electoral Venezolano es claro al afirmar que apenas son 107 mil 892 los venezolanos en otros países que están en el Registro Electoral con sus datos actualizados. Esto se debe a trabas como la regulación jurídica restrictiva al exigir residencia legal en el país en donde se encuentran.

Este requisito fue impuesto por el CNE en 2018 a través de una circular del 9 de febrero de 2018, suscrita por la entonces rectora y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sandra Oblitas.

A esto se suman los obstáculos para obtener documentos como el pasaporte para el que se debe pagar 216 dólares al momento del registro, y 120 dólares en efectivo que se cancelan el día de la cita, por concepto de trámite consular.

Los datos del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) indican que los migrantes podrían conformar la circunscripción electoral más grande del país diseminada en más de 90 países y 400 ciudades.

Es por ello que la principal consecuencia de que no se garantice una actualización óptima del RE, además de violar un derecho a millones de ciudadanos, es excluir a una población que puede ser determinante para definir los resultados de la elección presidencial de este año.

El Registro Electoral en España

Con ocho días de atraso inició en España el proceso de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. Fue el 26 de marzo que comenzó la jornada, luego de que la joven venezolana Lorena Lima hiciera una huelga de hambre por cuatro días.

En ciudades como Tenerife, el RE se habilitó el 1 de abril, mientras que en el consulado de Barcelona y en de Bilbao fue un día después.

ATENCIÓN Venezolanos en Madrid. Hoy fui al consulado para actualizar mis datos en el registro electoral, aquí les cuento mi experiencia. Requisitos INDISPENSABLES que deben llevar:

• Cédula de identidad (no importa que esté caducada)

• Pasaporte venezolano (VIGENTE) — Raibeth Borges (@RaibethBorges) March 27, 2024

Además de la cédula de identidad y el pasaporte vigente, que cuesta 300 euros, para participar en la elección del 28 de julio desde España exigen el certificado de empadronamiento y el de registro consular. Pero la mayor traba está en la solicitud del DNI o la Tarjeta de Identidad de Extranjero con residencia permanente, que se otorga con más de cinco años de residencia en territorio español.

Aunque la residencia permanente se otorga en el país también por motivos humanitarios o por arraigo, y es la que la mayoría de los venezolanos tiene, el gobierno venezolano no la acepta como válida para el Registro Electoral.}

El caso de Colombia

El mismo día que en España, el consulado de Venezuela en Bogotá abrió el proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral.

En el país vecino también se impusieron requisitos con los que más de dos millones 300 mil venezolanos no cuentan, como los documentos que acrediten el estatus de residencia permanente como la visa de residente, la cédula de extranjería o la cédula de ciudadanía (para aquellos venezolanos que poseen la nacionalidad colombiana).

Esto excluye el Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento legal implementado por la administración del expresidente Iván Duque en febrero de 2021, y con el que cuenta, según Migración Colombia, dos millones 306 mil 810 de los dos millones 875 mil 743 migrantes venezolanos en ese país.

A esto se suma que desde el gobierno venezolano exigen que ese documento de residencia permanente debe tener una vigencia de tres años. Con una fecha de expedición mínima de un año, lo que limita mucho más la participación de venezolanos en Colombia en el proceso del 28 de julio.

Los retrasos del Registro Electoral en México

El 27 de marzo, con nueve días de retraso, comenzó la jornada del Registro Electoral en México, donde también solicitan la residencia permanente que entregan al cumplir cuatro años como residente temporal.

Se excluye de la posibilidad de participar en la presidencial del 28 de julio a quienes no tengan ese documento, además de aquellos que tienen la condición de refugiados, según lo establecido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En el país norteamericano piden cédula de identidad laminada, vigente o vencida, pasaporte vigente o, si está vencido, comprobante de renovación ante el Saime, visa de residencia permanente y registro consular.

Perú, requisitos que la mayoría no puede cumplir

El lunes 1 de abril fue el turno de Perú. Los venezolanos en ese país solo tienen 15 días para hacer sus trámites de Registro Electoral, ya que el proceso cierra el 16 de abril.

El consulado de Lima es el únicoque abrió la jornada. Se debe acudir con cédula de identidad laminada, vigente o vencida; pasaporte vigente o, si está vencido, constancia de trámite ante el Saime; carnet de extranjería permanente y/o DNI para los que tienen doble nacionalidad; y constancia de residencia que cuesta 120 dólares.

Solo mil 756 venezolanos en Perú, hasta febrero, cuentan con residencia permanente del millón y medio de venezolanos que vive en ese país, el resto cuenta con carnet de extranjería en calidad especial residente.

Aquellos que hayan tenido hijos en Perú o se hayan casado con un ciudadano peruano y hayan tramitado la calidad permanente, además de quienes se hayan nacionalizado, pueden ir al consulado de Lima a inscribirse o actualizar sus datos en el RE.

Huelga de hambre en Ecuador

18 horas de huelga de hambre y varias protestas previas fueron necesarias para que, el 27 de marzo, comenzara el proceso en los consulados venezolanos de Quito y Guayaquil de Ecuador.

En ambas sedes piden a quienes van a inscribirse o a actualizar sus datos en el Registro Electoral venezolano la cédula laminada, vencida o no, pasaporte vigente, constancia de residencia y visa permanente.

Según el coordinador nacional de Voluntad Popular en Ecuador, Luis Magallanes, de los más de 365 mil venezolanos migrantes en ese país, solo alrededor de 37 mil cuentan con los requisitos solicitados.

Desde Quito han denunciado “operación morrocoy” en el proceso que se realiza con mucha lentitud, mientras que las respuestas de las autoridades del consulado es que el sistema funciona de esa manera. En el consulado de Guayaquil solo atienden de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

En Chile exigen reponer los días perdidos en el Registro Electoral

El lunes 1 de abril abrió la jornada en la sección consular de la Embajada de Venezuela en Chile, donde se repiten los requisitos que pocos tienen.

La condición de legalidad de permanencia con el permiso de residencia definitiva es la mayor restricción. También piden pasaporte vigente, si está vencido debe presentar la constancia de trámite ante el Saime; cédula de identidad laminada vigente o vencida; registro consular y carta de residencia que acredite su domicilio en alguna comuna del territorio chileno.

El martes 2 de abril, varios venezolanos en Chile entregaron una carta en la Embajada de Venezuela para exigir la publicación en la cartelera y demás medios a disposición de la legación diplomática, los requisitos exigidos y el horario de atención al público. Además, reponer la totalidad de los días en los que no se realizó la jornada especial del Registro Electoral, que debió comenzar el 18 de marzo, según el cronograma electoral del CNE, y excluir el pasaporte de los requisitos exigidos.

En Bélgica también hugo retrasos del Registro Electoral

El martes 2 de abril comenzó el proceso de Registro Electoral en Bélgica, también con retraso y la particularidad de que el pasaporte puede estar vencido, en un país con menos cantidad de migrantes venezolanos.

También exigen carta de identidad/residencia belga o luxemburguesa.

El horario establecido es de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estados Unidos y Argentina: Los excluidos

Faltan varios países por incorporarse a la jornada de actualización de datos e inscripción del Registro Electoral venezolano y se desconoce si lo harán. Pero, es una definitiva que los mayores de edad entre los más de 500 mil venezolanos migrantes en Estados Unidos, según cifra de la División de Población de Naciones Unidas, no podrán participar el 28 de julio en el proceso comicial.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, fue claro al respecto. “¿Cómo votarán las personas en los Estados Unidos? No pueden. ¿Cómo? si no hay representación consular. Si no se nos permite tener representación consular en los Estados Unidos de América”.

También citó el ejemplo del caso argentino. «¿Cómo vota un venezolano en Argentina, si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese, el psicótico que es el presidente Argentina, se lo roba? No hay forma.vDe que se garantice que ese psicótico no va a ser algo así. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos?».

Un estudio realizado en 2023 por el Ministerio de Interior de Argentina, en conjunto con el Registro Nacional de las Personas de ese país, determinó que más de 220 mil venezolanos residen en esa nación.