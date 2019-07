Una crisis política sobre el liderazgo en el territorio estadounidense del Caribe de Puerto Rico dio otro giro el domingo, cuando el sucesor designado del gobernador asaltado Ricardo Rossello dijo que no quería el puesto.

La secretaria de Estado Wanda Vázquez, la número dos de Rosselló, fue establecida bajo la Constitución para asumir el 2 de agosto como gobernadora interina de la isla, que está sujeta a una recesión de una década.

Luego de dos semanas de protestas callejeras provocadas por comentarios en los que se burlaban los homosexuales, las mujeres y las víctimas de huracanes, Rosselló confirmó por escrito el jueves que renunciaría.

“Me gustaría subrayar que no estoy interesado en el puesto de Gobernador”, dijo Vázquez, en español, en Twitter.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado.

— Lcda Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 28, 2019