El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, renunció este lunes al cargo tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte.

«A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo», declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

El ministro aseguró que tomó esta decisión porque tiene «un problema familiar» y no por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.