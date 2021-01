Desde uno hasta cinco dólares puede costar una “carrerita” con un mototaxista, dependiendo de la distancia a recorrer. Sin embargo, estas no se dan con frecuencia, por lo muchos aseguran que el oficio realmente no sirve para mantener a una familia.

Para José Gámez, quien tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de cuatro hijos, la situación es complicada. A veces no se hace nada en un día y entre dar vueltas para conseguir pasajeros se me va el poquito de gasolina que tenga, agregó.

Gámez explicó que en muchas ocasiones el cliente ni siquiera tiene el dinero completo para pagar por el servicio y, por no dejar de ingresar algo, acepta lo que este tenga, reseñó El Tiempo.

Este jueves tuve que gastar cinco dólares en combustible porque lo compré a precio internacional; ya es mediodía y no he hecho el primer trabajo, lamentó.

El mototaxista detalló que obtiene mayor ganancia cuando puede adquiere el combustible a costo subsidiado. La problemática es que no ocurre siempre, porque en las bombas surten, como máximo, a 30 motos, y cuando trabajan.

“Solo me da para medio comer”

Por su parte, Andrés Vásquez afirmó que sólo vive de este oficio a pesar de que le da para “medio comer” nada más.

Yo no me veo tan apretado porque no tengo hijo; si no, no sé cómo haría. Además, los guardias y la policía viven parando a uno para quitarle plata por algún papel que falte”, manifestó.

Con información de El Tiempo