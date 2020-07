Yanihorly Pedrique, de 24 años de edad, fue asesinada, a golpes y puñaladas, en la avenida Sucre de Catia, parroquia Sucre, cerca de la panadería Nueva Segovia.

Yanihorly residía en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, y solía frecuentar el barrio Plan de Manzano, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, y otros sectores del oeste capitalino, donde viven familiares y amigos.

Sus familiares que acudieron a retirar el cadáver en la morgue de Bello Monte relataron que ella salió de su casa el martes para visitar a los familiares en Plan de Manzano, pero no llegó al barrio.

Unas amistades de la avenida Sucre que la conocían como “la chinita” se enteraron que la habían matado en horas de la madrugada del miércoles y les avisaron a los parientes.

Ella no estudiaba ni trabajaba, no cargaba celular y la familia dijo que no la despojaron de ninguna pertenencia.

Desconocen las razones que motivaron el homicidio, pero hubo ensañamiento contra Yanihorly porque le propinaron 8 puñaladas y muchos golpes.