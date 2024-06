Los periodistas somos impertinentes. Indagamos sobre temas que ciertos sectores no quieren que sean conocidos, preguntamos lo que nadie quiere responder y publicamos lo que algunos prefieren mantener oculto. Por eso, en sociedades no libres, el cierre de medios de comunicación y el bloqueo de sitios web informativos es una constante. De allí nace Noticias Sin Filtro, una aplicación móvil para ver las noticias de 12 medios venezolanos a los que los ciudadanos no tienen acceso.

La principal cualidad de Noticias Sin Filtro es que permite al usuario ir directamente a las noticias de medios independientes bloqueados, sin necesidad de activar una red privada virtual (VPN, virtual private network), explicó Andrés Azpúrua, el joven líder de esta iniciativa, director general de Conexión Segura y Libre. La app fue lanzada oficialmente en Caracas, el martes 25 de junio, a 48 horas de la celebración en Venezuela del Día del Periodista.

La aplicación está disponible, por ahora, solo en Android. Próximamente estará disponible también para iOS. No tiene publicidad y es gratis. Descárgala aquí.

Hoy, los medios independientes bloqueados libran una ardua campaña de información para que sus lectores conozcan la VPN, la descarguen y la activen cuando van a abrir su sitio web. Con Noticias Sin Filtro no es necesario. La app posee una tecnología por la que se conecta con una gama amplia de redes privadas virtuales y, así, hace la magia. En menos de un minuto, el lector puede burlar la censura.

Te recomendamos leer: VE sin Filtro: Gobierno de Maduro mantiene al menos 51 medios de comunicación bloqueados

El Carabobeño es uno de los 12 portales informativos independientes incluidos en la app. Es el único medio regional, bloqueado desde noviembre de 2023.

Además están:

Efecto Cocuyo El Nacional Tal Cual La Patilla Monitoreamos Runrunes El Pitazo Armando Info Caraota Digital Crónica Uno La Gran Aldea

Noticias Sin Filtro, una gran apertura

El objetivo de la aplicación es que se haga cotidiana para quienes están ávidos de información real, verificada y oportuna. Así que está abierta para todos los medios independientes, cuyo contenido resulte interesante y necesario para la sociedad venezolana.

Azpurua explicó en el evento de lanzamiento que ahora el foco está puesto en los portales de noticias regionales. Noticias Sin Filtro ya cumplió con el objetivo de burlar la censura, ahora se expande.

La app está diseñada para ofrecer una experiencia personal, para la gente que quiere estar informada. No hay preferencia de un medio sobre otro, pero el usuario tiene la oportunidad de marcar favoritos. La personalización en el consumo de noticias es una tendencia mundial.

Además, de ser un medio de preferencia, el lector puede, sin salir de la aplicación, ver el portal original y leer todo lo que quiera sin censura. También tiene la opción de compartir el artículo, ya sea con el link original o el de Noticias Sin Filtro.

Todas las visitas que hace el usuario serán contabilizadas al portal, y no a la aplicación. Esta característica significa un gran apoyo para los medios en el mundo electrónico de hoy, en el que se requieren buenas métricas.

Y sobre la privacidad, Azpúrua dijo que no hay nada de qué preocuparse. La aplicación nunca solicita el nombre o datos de la persona que ingresa.

Acceso a las noticias si no hay internet

Noticias Sin Filtro ofrece también la posibilidad de que los usuarios puedan leer informaciones sin acceso a Internet. Carga y guarda los contenidos actualizados durante la última conexión y los muestra en un formato de texto, optimizado y en una versión offline.

En las próximas semanas, otros medios se incluirán dentro de la aplicación y se estrenará la Edición Dominguera, con notas e investigaciones de largo aliento y que mantienen una vigencia superior a las coberturas diarias o breaking news.

El lanzamiento de la aplicación estuvo conducido por el periodista Luis Olavarrieta. Además de Azpúrua, participó el coordinador de comunicaciones de Conexión Segura y Libre, Marco Ruiz. Rafael Araujo Jerez, el señor del papagayo, tuvo una aparición con uno de sus mensajes.

“Estamos convocados a un proceso electoral que va a transcurrir en medio de las mayores restricciones a la prensa y a periodistas independientes, sin duda”, dijo Ruiz en su presentación. “En este contexto, presentamos la app, con los medios más importantes de país”, agregó.

El foco en el contenido audiovisual

Otro de los puntos fuertes de Noticias Sin Filtro es el contenido audiovisual, especialmente podcasts. La oferta incluye productos sonoros de medios de comunicación, como el “Avance” y “70 segundos” de El Pitazo, y el Servicio de Información Pública.

Pero además, hay una variedad de programas de radio e iniciativas informativas y de entretenimiento que están incluidas: Gente en Ambiente, de Napoleón Bravo; A medias, el podcast de Ricardo Del Búfalo y Ana Milagros Parra; Cocuyo Al Oído; Radio Ambulante y En Este País, entre muchos otros.

Azpurua abrió las puertas a quienes tengan un producto sonoro y quiera alojarlo en la nueva aplicación que burla la censura gubernamental.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

WhatsApp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z