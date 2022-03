Altos funcionarios estadounidenses habrían viajado a Venezuela el sábado para reunirse con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según fuentes familiarizadas con el asunto, mientras la administración de Joseph Biden intensifica los esfuerzos para separar a Rusia de sus restantes aliados internacionales en medio de un creciente enfrentamiento sobre Ucrania.

El viaje es la visita de más alto nivel de funcionarios de Washington a Caracas, la capital de Venezuela, en años, informó The New York Times.

Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con el presidente Maduro y cerró su embajada en Caracas en 2019, después de acusar al líder socialista de fraude electoral. La administración del exmandatario Donald Trump luego trató de derrocar al gobierno chavista, con sanciones a las exportaciones de petróleo venezolano y los altos funcionarios del país, y reconociendo al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela.

Maduro respondió a las sanciones buscando la ayuda económica y diplomática de Rusia, así como de Irán y China. Las empresas energéticas y los bancos rusos han sido fundamentales para que Venezuela pueda seguir exportando petróleo, la mayor fuente de divisas del país, a pesar de las sanciones, según funcionarios estadounidenses, funcionarios y empresarios venezolanos.

La invasión rusa de Ucrania ha hecho que Estados Unidos preste más atención a los aliados del presidente Vladimir Putin en América Latina, que Washington cree que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si el enfrentamiento con Rusia se profundiza, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de política delicada.

Según la nota del NYT, a medida que la economía rusa parece en vías de desmoronarse, Estados Unidos está aprovechando una oportunidad para promover su agenda entre gobiernos adversos latinoamericanas que podrían empezar a ver a Putin como un aliado cada vez más débil.

Cuando Estados Unidos y sus aliados empezaron a considerar este mes la posibilidad de imponer sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas para castigar al país por la devastación causada en Ucrania, destacadas voces afiliadas a los dos principales partidos políticos estadounidenses señalaron a Venezuela como posible sustituto.

