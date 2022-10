Ocariz ante intención de adelantar elecciones: “Hay que tomarlo en serio y estar preparados”

El dirigente nacional de Primero Justicia Carlos Ocariz se pronunció tras la alocución que hizo Nicolás Maduro, este viernes, sobre la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales en el país. Dijo que hay que tomarlo en serio y prepararse para ese escenario.

Desde el municipio Brión del estado Miranda, en medio de la presentación del Movimiento Democracia Directa y Propiedad, enfatizó en que “es momento de tomar decisiones firmes, guerra avisada no mata soldado, la oposición debe tomar muy en serio que el gobierno decida adelantar las alecciones presidenciales y para ello debemos estar preparados”.

“Lamentó que no se tenga una comisión electoral de Primarias y peor aún, que no se convoque a reuniones extraordinarias para discutir el asunto”. No obstante, desde Copei ya se habla de que se ha definido el reglamento que regirá la actividad.

Hay que avanzar más rápido

Ocariz reconoció que aunque ha habido avances en las mesas de trabajo de la Plataforma Unitaria, se debe actuar de una forma más rápida. “Se han hecho cosas, pero no podemos estar dormidos en los laureles, hay que tener un plan para todo tipo de escenario”.

Agregó: “Mucho se habla de elecciones primarias, se han hecho propuestas de fechas pero ¿qué hacemos si adelantan el proceso electoral presidencial? Los venezolanos esperan por nosotros, esos que resisten en el país y los que arriesgan o pierden su vida en una selva, el tiempo pasa y debemos estar unidos remando todos de un mismo lado, despertemos”.

Nota de prensa.