Al pronunciarse sobre el acontecer político del país, el dirigente político, Pablo Aure, sostuvo que es muy importante la organización, porque más allá de las encuestas, la movilización y los testigos son fundamentales en las primarias, y luego para las presidenciales.

“No me gusta el triunfalismo ni tampoco las mentiras. Cierto que María Corina está cómoda en las encuestas, pero es mentira que ya ganó. Pues ahora es cuando falta trecho por recorrer”.

Aure, quien hasta hace poco estuvo al frente del voluntariado en Carabobo con María Corina Machado, expresó que ciertamente a la aspirante presidencial se le están sumando muchos políticos que militaban en otros partidos, pero advierte que eso no es suficiente.

Comentó que esas sumas de políticos al candidato que ven ganador, ha sido una práctica común durante toda la historia política venezolana.

Preguntó ¿Cuántos alcaldes y gobernadores, que son los que tienen recursos y mayor facilidad de movilización, se le han sumado a MCM?,y respondió, ninguno.

Citó que en el país existen 124 alcaldía administradas por personas que supuestamente no son afectas al gobierno, pero a su entender, esas no van a trabajar por Machado, como tampoco lo harán los 4 o 5 gobernadores de oposición.

“Amigos míos, ahora es cuando nos queda trabajo y camino por recorrer, por esa razón es que más que preocupado estoy ocupándome de lo que creo debo hacer. En lugar de apostar al trabajo hay muchos oportunistas que están calculando su acomodo, espantando a los que le pudieran hacer contrapeso en un eventual y futuro gobierno de María Corina. Les confieso de corazón, que mi trabajo es por el país”.

Aseguró que en este momento, quien reúne las condiciones para asumir el cargo de presidente, es María Corina Machado y por ella sigue trabajando.

“Que conste no lo hago por ningún partido porque soy enemigo de las componendas y las zancadillas. Nunca me verán al lado de quien siento, es desleal e hipócrita. No tengo el gen de la diplomacia o de esos políticos tradicionales, pues no, a mi me gusta llamar al pan, pan y al vino, vino”.