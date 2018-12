El padre del diputado Juan Requesens, quien tene má dde 125 días detenido en la sede del Sebin, dijo hoy que al parecer están mejorando las condiciones de la llamada “La Tumba”, debido a la visita de una comisión.

Juan Guillermo Requesens comentó ese lunes a través de Twitter de Beatriz Adrán, que el pasado viernes visitó a su hijo, quien les informó que hoy llegaría una comisión al sitio, y que por eso estaban acomodando todo.

“Esta bien ese es el deber ser, pero recuerden que todo es extraoficial. Pero sí se espera y Dios quiera que así sea, que se liberen presos políticos que está detenidos allí, por pensar diferentes”, indicó.

El rumor se corrió en virtud de que este lunes 10 se conmemoran siete décadas de la declaración Universal de los Derechos Humanos, “o cuales se le han venido irrespetando a Juan, porque le han violado el debido proceso, a tratos crueles e inhumanos, tortura física por no tratarle una dolencia, de manera que no van a tapar ni ante la opinión internacional la violación de los derechos, no solamente a Juan sino también a todos los presos políticos”.