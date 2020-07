José Parada, presidente de la Corporación GasDrácula en Carabobo reiteró que los precios del gas residencial se mantienen congelados desde el pasado mes de junio.

Parada explicó que esa fue una decisión en la mesa de diálogo, de acuerdo a las deliberaciones con todos los sectores políticos e institucionales de la región y se ha cumplido por instrucciones precisas del gobernador Rafael Lacava.

También puntualizó que en el marco de este acuerdo, dichos precios debían ser sometidos a revisión periódica por requerimientos de carácter técnico y económico, pero prevaleció el compromiso con las clases populares usuarias del gas.

“Afirmar que estudiamos y aprobamos aumentos del gas residencial es una perversión política mentirosa y maliciosa de este dirigente, quien publicó una lista de precios del gas que no se corresponden a la realidad, seguramente mal copiada de listas de empresas de estados vecinos”, indicó Parada.

Para fundamentar su explicación, Parada destacó: “El gas residencial sigue costando cincuenta mil bolívares en cilindros de 10 kilos y no 160.000 bolívares como refiere el sujeto.

La bombona de 18 kilos tiene valor de ciento treinta mil bolívares y no los 280.000 bolívares que refiere con malignidad; la bombona de 27 kilos tiene valor de ciento sesenta mil bolívares y no de 430.000 bolívares como asegura, y finalmente, el cilindro de 43 kilos está en doscientos treinta mil bolívares y no en 630.000 bolívares como miente este opositor. Esto lo deben saber los obreros educacionales y todo el mundo”.

Finalmente dijo: “puede tener seguridad la comunidad carabobeña que nuestros precios de llenado están por debajo de los existentes en el país en un doscientos o trescientos por ciento. Eso no es cuento”.

“Es verdad que he exigido contar con una empresa autosustentable y con autonomía funcional para que no se convierta en una carga lastimosa para el Ejecutivo que está en permanente control financiero y administrativo por parte de la primera autoridad del estado. Pero siempre lo que irá por delante es el bienestar de la población, sus necesidades satisfechas y calidad y eficiencia del servicio”, enfatizó.

José Parada subrayó que los únicos renglones que sufrieron un incremento ponderado fueron el comercial, institucional e industrial, y los precios ni se acercan a los que mencionó perversamente Ochoa.

Prensa Gobernación de Carabobo