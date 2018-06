“El paro universitario es una herramienta que ayuda a la desmovilización de la universidad y creemos que este momento tan difícil de la casa de estudios y del país, las universidades deben estar más que nunca abiertas funcionando, eso sí, movilizándose con su gente y haciendo actividades en la calle con todos los trabajadores” señaló José Francisco Jiménez, Secretario General Suplente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo con respecto al paro convocado ayer jueves de 48 horas.

Resaltó que una manera de buscar solventar las problemáticas en la universidad es el debate de los universitarios y las actividades en la calle.

Según Jiménez, este paro le hace el juego al Gobierno, por lo tanto hizo un llamado a no caer en provocaciones y pidió reflexión para que en futuras oportunidades toda decisión que tenga relación con la convocación de paros se haga no solo desde la base. “Nosotros no debemos contribuir en nada para que la situación se profundice, todo lo contrario, esto no va a ayudar a salir del problema, necesitamos de la unión, la base y el clamor de la gente para poder sacar a adelante al país y a la universidad”

Debido a los problemas que presenta la máxima casa de estudios de la entidad carabobeña, estudiantes se han manifestado en los últimos días por la inseguridad que azota al campus, la inexistente comida en el comedor y la falta de transporte en la universidad con motivo de pedir mejoras.

Jiménez comentó que ayer en horas de la mañana una comisión de la Asociación de Empleados de la UC en conjunto con miembros estudiantiles de otras cosas de estudios se concentraron en las afueras del Ministerio de Educación en caracas con la finalidad de exigir ajustes y actualización de las tablas salariales de trabajadores universitarios.