Policía cubana detuvo a youtuber Dina Stars en medio de una entrevista en vivo

La youtuber cubana Dina Stars debió abandonar este martes una entrevista que concedía en vivo a una televisora española, por cuanto la policía de la isla se presentó en su casa para arrestarla. “La seguridad está ahí afuera […] Tengo que salir”, dijo de repente, interrumpiendo su relato sobre la situación en la isla tras las históricas protestas del domingo.

Señala la web de Telemundo que, tras instantes de tensión, en los que los amigos con los que estaba Dina Stars trataron de grabar su interacción con las fuerzas de seguridad, la youtuber regresó ante la cámara y confirmó que debía irse. “Me llevan. Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir”.

Vocera de los isleños

Dina Stars ha relatado a través de sus redes sociales y en entrevistas con televisoras de EE.UU. cómo se desarrollaron las manifestaciones del domingo, que sacaron a la calle a miles de cubanos en toda la isla reclamando libertad al gobierno antillano.

“El detonante ha sido la crisis sanitaria, alimenticia. No hay nada. Los que sí tienen comida son los dirigentes”, alcanzó a decir al inicio de la entrevista con la cadena española. “Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen. El presidente de Cuba no nos representa”, agregó.

Cuba vive su peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética en 1991, agravada además por la pandemia de coronavirus, que ha colapsado el sistema sanitario, y con un recrudecimiento de la represión contra los opositores políticos. Hay decenas de denuncias de arrestos y desapariciones, mientras las calles de las principales ciudades permanecen fuertemente custodiadas por la policía, envueltas por un clima de tensión. Los cortes de Internet se han hecho constantes.

Con información de Telemundo.