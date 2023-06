Jesús Tortoza Acevedo, un productor agrícola de 80 años, tiene 17 años esperando que le devuelvan su terreno en el municipio Carlos Arvelo, del cual presuntamente fue despojado para instalar una antena de Radio Nacional de Venezuela.

En visita a El Carabobeño narró las peripecias que ha vivido para tratar de volver a tener control de las tierras, que posee desde 1957.

Según señaló, en el 2006 unos representantes del gobierno le pidieron que les vendiera 5 hectáreas de su terreno. Como se negó, al día siguiente le enviaron unas cien personas que ocuparon 33 hectáreas, sin que él pudiera evitarlo.

Productor agrícola exige reintegro de sus tierras

Posteriormente el INTI entregó ese lote de sus tierras a Radio Nacional de Venezuela, en condición de terreno baldío, para que instalara su antena en esa zona.

Tortoza indicó que, junto a otros socios, poseía un lote de terreno de vocación agrícola, donde había caballos, ovejos, conejos, pavos, ganado y sembraban pastos, tal como quedó asentado en un documento del Ministerio de Agricultura y Cría.

Pero sus problemas iniciaron con anterioridad. En 1991 la alcaldía de Carlos Arvelo, a cargo de Carlos Danilo Montecalvo, les notificó que sus tierras pasaron a formar parte de un plan de desarrollo urbanístico de la ciudad. Eso los obligó a vender maquinaria y animales y dejar la actividad agrícola.

El productor agrícola comentó que al poco tiempo se dio cuenta que había sido víctima de una trampa por parte de la alcaldía, por cuanto el decreto para ejecutar el desarrollo urbanístico fue emitido en 1980, pero derogado en 1986. “Fue una trampa para cobrarme un millón 44 mil bolívares, me cobraron vacuna”.

La antena de Radio Nacional de Venezuela

Tortoza señaló que tiempo después se disolvió la sociedad que tenía con otras personas, y solo le quedaron 37 hectáreas, que fueron las que le asignaron a RNV.

Aseguró que en el terreno invadido para instalar la antena de Radio Nacional, se cometieron desastres ambientales y de todo tipo. Se tumbaron árboles, postes y hasta se llevaron unos transformadores, luego de que en el espacio se pusiera a funcionar una cooperativa.

Pese a que las tierras fueron asignadas a RNV y en el documento se señala que ninguna cooperativa ni otro tipo de empresas se podrían instalar en el lugar, en el 2019 el mismo gobierno otorgó el título de adjudicación socialista agrario con carta de registro agrario, a favor de Carlos Paredes Ruiz. Le asignó un lote de terreno denominado Predio Paredes, en el sector Boca de Río, asentamiento campesino sin información, de la parroquia Güigüe. El terreno consta de 16 hectáreas con 2.124 metros cuadrados. Es el terreno de Tortoza.

El denunciante aseguró que al lado de su terreno, ahora invadido, hay un lote de 38 hectáreas que pertenece a un general, que no fue tocado, pero contra él se ensañaron.

Dijo que su dinero se lo ha ganado trabajando decentemente, pues ha dedicado parte de su vida a entrenar caballos de carrera y ha ganado varios torneos nacionales.

A sus 80 años, Tortoza lucha porque le devuelvan sus tierras, las que tiene 17 años tratando de recuperar. “Yo pido que intervengan los organismos internacionales, para que se den cuenta que aquí no hay democracia, sino una pantalla”.

El piensa seguir luchando por recuperar lo suyo. No se asusta. «Por cobardía no me voy a callar».

