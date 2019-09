El dirigente de Primero Justicia, Gabriel Santana exhorta a los venezolanos a rechazar el censo anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, tras alegar que el mismo está plagado de irregularidades, comenzando por el hecho de que este será efectuado por milicianos.

El líder opositor a nombre de la tolda amarilla recalcó que en el mencionado también participarán miembros del Poder Popular y el partido político Somos Venezuela, y no por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) como se hizo en el año 20011, dijo.

Santana destacó además que los censos se realizan cada diez años, “por lo que tocaría en el año 2021 y no entendemos porque se realiza dos años antes, no entendemos cual es la premura del régimen”.

“La Milicia está integrada por ciudadanos armados, la semana pasada anunciaron que les van a entregar 500 mil fusiles, esas son las personas que van a ir a nuestras casas a ver nuestras habitaciones y viviendas”.

El dirigente justiciero también rechazó que un partido político como lo es Somos Venezuela participe en un censo. “Nunca antes esto había sucedido, que unos militantes de una tendencia política realizaran un censo”.

“De igual forma para el régimen el Poder Popular estaría integrado por las UBch, estructuras políticas del partido Psuv. Esto no genera ningún tipo de credibilidad a este censo”.

Gabriel Santana advirtió que con este censo Maduro busca continuar el amedrentamiento a los venezolanos. “Es seguir amenazando, chantajenado políticamente a través del CLAP, de los bonos, de la Misión Vivienda, del Carnet de la Patria, con este censo realizado a la medida del régimen”.

“Este censo hecho a la talla del régimen se usará como excusa para cometer irregularidades en torno a temas como el situado constitucional, los circuitos electorales, entre otros”.

De igual forma alertó que el régimen trata de “meterle mano a las viviendas y habitaciones de los venezolanos migrantes, son más de cinco millones de venezolanos que han tenido que migrar del país por la crisis.

“Esto lo rechazamos contundentemente, le decimos NO al censo, hacemos un llamado a todos a No abrir las puertas, a No cooperar con este censo, a No dar información privada. Hacemos un llamado a la sociedad civil y a los partidos, tenemos que organizarnos para evitar que el régimen se meta con nuestras viviendas, en este momento buscan expropiar nuestras casas”, concretó.

