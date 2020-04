View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! ¡NO ES MOMENTO DE CONDUCTAS DE INTOLERANCIA E IRRESPETO AL ESTADO DE DERECHO! En una nueva muestra de intolerancia, talante antidemocrático y de falta de sentido común, se concreta un abuso que pretende acallar las voces que denuncian una realidad innegable. Otra vez, el régimen acude a la judicialización política y dictan privativa de libertad a un honesto y reconocido ciudadano, un destacado educador que ha dedicado gran parte de su vida a la formación docente, actualmente, en la Escuela de Artes Pedro Ángel González de La Asunción. Su único y gran pecado? Hacer uso de la Libertad de Expresión consagrada en nuestra Constitución y comentar a través de su cuenta Facebook, las calamidades que forman parte de la vida diaria de los venezolanos. Esta permanente manera de actuar nos recuerda algunas enseñanzas recogidas en El Príncipe, obra de Nicolás Maquiavelo, cuando señala que "si el rey no es amado debe ser temido". Pués, tantas amenazas, medidas de fuerza y sentencias sin ningún sentido jurídico no podrán callar las voces de quienes persistimos en la lucha por un cambio, cada vez más urgente ante el dolor y sufrimiento de nuestro pueblo. Cuente el profesor Fernando Marcano y su familia con nuestro apoyo y solidaridad. Valientemente como el lo hizo, seguiremos denunciando a los cuatro vientos los efectos negativos de un modelo socio-politico que solo nos ha llevado al fracaso y a la miseria. Vacilar es perdernos, en la unión está la fuerza, todos somos Fernando!