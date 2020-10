Vecinos de La Cidra, en Naguanagua, protestaron frente a la alcaldía del municipio para exigirle al mandatario local que les solucione las fallas en el suministro de agua, servicio con el que no cuentan desde hace dos semanas.

La problemática venía anunciándose desde hace seis meses, cuando se dañó una de las bombas que surtía el sector. Desde entonces el líquido vital dejó de llegarles con regularidad, pero hace 15 días, cuando se averió la segunda bomba, más de mil hogares se quedaron sin el servicio.

“¡Alcalde de Naguanagua, La Cidra quiere agua!”, fueron algunas de las consignas con la que los vecinos reclamaron.

Para Nelson Merino la protesta no solo se trata de la escasez de agua, sino de la precariedad en todos los servicios públicos que sufre la comunidad. “Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, no joyas ni diamantes, queremos que nos garanticen el agua, la luz, el gas”.