Cientos de personas protagonizaron protestas contra Rusia en las capitales de Georgia y Armenia. Responsabilizan al Kremlin por la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalny.

«Putin, asesino», «Rusia será libre» o «Liosha, no nos rendiremos», son algunos de los lemas de las pancartas que enarbolaban los manifestantes en la capital georgiana, Tiflis.

Las protestas contra Rusia tuvo lugar en el centro de la ciudad, frente a la legación diplomática de Rusia, con la que Georgia rompió relaciones tras la guerra de 2008.

También depositaron flores y encendieron velas en memoria de Navalny, que murió repentinamente en la cárcel ártica en la que se encontraba desde diciembre.

Además, en un club en el centro de Tiflis fundado por un grupo de exiliados rusos se proyectó un documental sobre el opositor.

«La noticia sobre la muerte de Navalny nos ha dejado literalmente vacíos. Es imposible encontrar las palabras», comentó a EFE Maxim, fundador del club Frame.

En Georgia, según los últimos datos, viven unos 60.000 rusos que abandonaron ese país tras el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania.

Más protestas contra Rusia en Armenia

Mientras, en la capital armenia, Ereván, varios centenares de personas se congregaron frente a la Embajada rusa, en su mayoría jóvenes rusos.

También ondean pancartas, corean el nombre de Navalny y profieren insultos contra el líder ruso. «Estoy aquí porque mataron a Navalny. La conciencia no me permitía no venir», comentó una joven a la prensa local.

Las comunidades rusas en otras ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina han convocado actos de protesta para el sábado.

