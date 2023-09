Una comisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), la Fundación Asilo San Martín de Porres y representantes de la Alcaldía de Naguanagua acudieron al sector Tarapío para trasladar a los hermanos Carmen y Domingo Paolini a diferentes centros de atención.

La mujer de 75 años fue atropellada el paso jueves, luego que, según vecinos, intentara alejarse de su hermano, quien padece trastornos mentales. Ella fue impactada por un automóvil en la avenida Universidad.

En un video Carmen cuenta sobre el accidente, pero solo menciona que mientras caminaba en la noche no se dio cuenta que venía un carro y luego sintió el impacto.

Domingo padece esquizofrenia, una enfermedad que según el manual MSD se caracteriza por psicosis, alucinaciones, ideas delirantes, habla y conductas desorganizadas, déficits cognitivos y sociales. Desde el accidente de su hermana su conducta empeoró. Residentes de la zona advirtieron que intentó agredir a algunas personas.

El familiar más cercano que tienen Carmen y Domingo es un hermano que vive en Coro, Falcón. Su prima Ana Montilla, que vive en la misma calle de Tarapío se ha encargado de Carmen después del accidente.

Montilla calificó la situación como grave, pues en el accidente Carmen sufrió una fractura de fémur: «Sin dinero y necesitando una operación, le explicaron que con cuatro meses de reposo podría mejorar».

¿Cuál es el verdadero problema?

Domingo estaba sentado afuera de la casa tranquilo este martes. Su prima explicó que desde hace mucho tiempo su hermana le daba las medicinas que necesita para su trastorno mental. Con el accidente el cuidado se acabó y surgieron las agresiones.

La vecina Aida Rodríguez declaró que este era un problema latente, ya que Domingo atacaba a Carmen. «El lunes le agarraba la pierna, como ella tiene unos metales allí le daba y le daba. El se ha hecho sus necesidades y así sucio se montaba en la cama, la llenaba por todas partes. Es horrible».

Según Rodríguez, el domingo se hizo un video sobre el caso. «El lunes yo fui a la alcaldía y les pido que por favor me ayuden, porque esto es un caso urgente. El lunes se abocaron y este martes vinieron».

El Carabobeño no tuvo acceso a la casa, ya que las autoridades no permitieron que se tomaran fotografías de la vivienda.

Un video proporcionado por los vecinos muestra las camas y muebles destrozados, condiciones de insalubridad y a Domingo comentando que no ha comido desde hace 15 días.

Años denunciando

Noemi Machado vive al frente de los hermanos. Aclaró que han denunciado la situación desde hace años. «Hasta la fecha no habíamos recibido ninguna respuesta. Qué si es o no un problema del Estado, sí lo es, porque la Constitución nos garantiza una vida estable a los adultos mayores, que somos mayoría acá».

Machado espera que en está oportunidad se resuelva el problema como debe ser, ya que son seres humanos. Pide que ayuden a los dos adultos mayores que están en estado de indefensión.

«Hay que tener misericordia»

Andreina Alayón es miembro de la fundación Mi Primer Rescate y asegura que desde hace cuatro años visita a los hermanos Paolini. Ella contradice la versión de los vecinos, pues señala que la organización se ha encargado de llevar medicinas, comida, electrodomésticos e incluso electricistas a la vivienda.

Alayón afirmó que ella limpia su casa, les da café cuando lo necesitan y hasta los ha acompañado en sus cumpleaños. A su juicio, Domingo es inestable mentalmente, pero no un asesino o una persona demasiado violenta.

«El es agresivo nada más cuando tiene mucho tiempo sin el medicamento. El problema es que cuando no duerme se altera. Si a Carmen le quitan a Domingo se va a morir de la tristeza. Ellos no pueden estar separados», puntualizó.

De acuerdo con Alayón el aumento de agresividad en Domingo se debe a que no ha comido o dormido bien. Dos días sin la única persona que vela por su seguridad afectaron negativamente al hombre. «Domingo no supo canalizar la situación cuando vio a su hermana atropellada, porque él depende de ella. Como él es más débil de los nervios tiró todo, pero él nunca me agredió, yo estuve ayer ahí adentro y lo calmé».

Tras la intervención de los vecinos, los ancianos fueron atendidos. Domingo fue llevado a la sede del Instituto Nacional de los Servicios Sociales y Carmen al asilo San Martín de Porres, ambos en Naguanagua. Se conoció que Carmen estará en el asilo mientras se tramita su traslado a Coro, pues su hermano se encargará de cuidarla. Domingo se quedará en el Inass.

Según información oficial, al frente del traslado estuvo la directora del Inass, Katerina Pineda; el director de Atención al Ciudadano de la alcaldía, Jhovannty Ladejo; y Leyla Núñez, por el comité de servicios públicos, entre otros funcionarios.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos