El abogado defensor de Derechos Humanos, Rafael Narvaez, aseguró que la cuarentena social en Venezuela se ha caracterizado por una constante violación de los derechos humanos, pues a los ciudadanos no se les han garantizado los servicio básicos como la energía eléctrica, agua potable, gas doméstico o gasolina.

La gasolina se ha convertido en un monopolio estatal, ya no forma parte de la poca seguridad social que tenían los venezolanos. Su escasez ha generado el mayor grado de corrupción e impunidad encabezado por efectivos militares, que no tienen escrúpulos para aplicar la “matraca ” en dolares a los usuarios en las estaciones de servicios, quienes después de hacer colas de 3 y 4 días, cuando logran llegar a los surtidores, si no has pagado no te permiten llenar el tanque, denunció el defensor.

El ex parlamentario manifestó que los venezolanos tampoco pueden trabajar con normalidad y que la hiperinflación destruye el salario mínimo de 800 mil bolívares.

Destacó que el régimen se ha aprovechado del estado de alarma, decretado a principios del mes de marzo, como una pretexto para amenazar y detener arbitrariamente a médicos, periodistas, científicos y ciudadanos que expresen su descontento por la crisis económica y política en la que está sumergido el país.

El abogado le recalcó al régimen que los estados de alarma y excepción no pueden sustituir a la Constitución ni romper con las garantías constitucionales y derechos humanos de los ciudadanos.

La sociedad no le tiene tanto temor al COVID-19 como le tiene a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado,sentenció.