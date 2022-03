Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela discutieron la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras a Venezuela, pero lograron escasos avances hacia un acuerdo en sus primeras conversaciones bilaterales de alto nivel en años, dijeron cinco fuentes familiarizadas con el tema. Washington busca separar a Rusia de uno de sus principales aliados.

Ambas partes aprovecharon la reunión del sábado en Caracas para presentar lo que una de las fuentes describió como demandas «maximalistas», que reflejan tensiones de larga data entre la principal potencia del hemisferio occidental y uno de sus mayores enemigos ideológicos.

Una delegación estadounidense encabezada por Juan González -el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina- y el embajador James Story sostuvieron conversaciones en el palacio de Miraflores con el presidente socialista Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijeron las fuentes.

Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, también era miembro del grupo de EE. UU. y defendió al gobierno de Venezuela la liberación de ciudadanos estadounidenses y personas con doble nacionalidad detenidos allí, incluidos seis ejecutivos de Citgo, según una persona familiarizada con el asunto

Los funcionarios estadounidenses vieron la reunión como una oportunidad para evaluar si Venezuela, uno de los aliados latinoamericanos más cercanos de Rusia, está preparada para distanciarse del presidente Vladimir Putin por su invasión a Ucrania, dijo una fuente en Washington.

Washington también quiere identificar suministros alternativos de petróleo para llenar el vacío si busca boicotear la industria energética de Moscú. Venezuela podría impulsar las exportaciones de crudo si Washington alivia las sanciones.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE. UU. y el Ministerio de Información de Venezuela declinaron hacer comentarios.

La voluntad de Estados Unidos de volver a comprometerse después de años de evitar dicho contacto pareció ser un impulso para Maduro.

La reunión se produjo cuando el salvavidas financiero de Venezuela a Rusia se está desgastando debido a las sanciones contra Moscú luego de su ataque militar en Ucrania, que Rusia llama una «operación especial». Caracas utilizó las conversaciones para presionar por el alivio de las sanciones de Estados Unidos.

Venezuela ha pedido a Rusia en los últimos días que descongele los ingresos del petróleo en varios bancos rusos incluidos en la lista negra de Estados Unidos, especialmente el Promsvyazbank (PSB), donde la petrolera estatal venezolana PDVSA y el Ministerio de Defensa tienen cuentas bancarias, dijeron dos fuentes separadas.

En 2019, como parte de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, otro banco ampliamente utilizado para el comercio con Rusia, el Evrofinance Mosnarbank, fue incluido en la lista negra, lo que obligó a PDVSA a trasladar sus cuentas de cobro a otros bancos.

En las conversaciones, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres, reformas amplias de la industria petrolera de Venezuela para facilitar la producción y las exportaciones de empresas extranjeras y la condena pública del gobierno a la invasión de Ucrania, que Maduro ha defendido, dijeron tres personas familiarizadas con el tema.

Como concesión, los funcionarios estadounidenses estaban dispuestos a considerar permitir temporalmente que Venezuela use el sistema SWIFT, que facilita las transacciones financieras entre bancos de todo el mundo, para transferir dinero a otras cuentas, dijo una de las fuentes.

Maduro buscó el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela, la eliminación de las sanciones contra él y otros funcionarios venezolanos y el regreso al control estatal de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo Petroleum, dijeron las fuentes.

El alivio de las sanciones petroleras podría comenzar permitiendo que empresas como la estadounidense Chevron Corp (CVX.N) , la india ONGC (ONGC.NS) y las europeas Eni, Repsol (REP.MC) y Maurel & Prom (MAUP.PA) intercambien cargamentos de petróleo venezolano. Esas firmas han hecho solicitudes por separado a la administración de Biden, pero no se ha tomado ninguna decisión.

¿’ANSIO POR EL ALIVIO DE LAS SANCIONES’?

Incluso si Washington no accede a las demandas de Maduro, podría usar la reunión de Estados Unidos para presionar a Rusia para que permita que el dinero venezolano continúe fluyendo, dijeron dos de las fuentes.

“Sí, Maduro está ansioso por el alivio de las sanciones. No, no está interesado en cambiar alianzas. Esto es táctico”, dijo el sábado en Twitter Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington del Consejo de las Américas. «(Estados Unidos) debe tener los ojos claros sobre esto, no ser ingenuo».

La reunión de Caracas fue solicitada por el gobierno de Maduro a través de la firma de abogados multinacional Dentons, anteriormente utilizada por otras entidades estatales para negociaciones de deuda, dijeron dos de las fuentes.

Un representante de Dentons en Caracas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios estadounidenses acordaron una reunión de seguimiento, pero no se fijó una fecha, dijeron las fuentes.

Los ayudantes del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó solo fueron notificados sobre la reunión el sábado por la mañana. Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y decenas de otras naciones como el líder legítimo de Venezuela después de que desestimaron la reelección de Maduro en 2018 como una farsa, pero desde entonces varios países han dejado de reconocerlo.

